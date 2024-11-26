SOLOTÜRK Çanakkale'de nefesleri kesti
ÇANAKKALE - Çanakkale'de Gelibolu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102'nci Yıldönümünde SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti.
Gelibolu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102'nci Yıldönümünde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kordonda gerçekleşen gösteri uçuşunu Gelibolu Kaymakamı Bekir Arabacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çok sayıda vatandaş takip etti.
Gösteri uçuşu, ilgi ve heyecanla izlendi. Yaklaşık yarım süren gösteride, F-16 pilotlarının alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, nefesleri kesti.
Son Dakika › Kültür Sanat › SOLOTÜRK'ten Çanakkale'de Tüyler Ürpertici Gösteri - Son Dakika
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