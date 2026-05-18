Soma'da Zeybek Festivali Coşkusu

18.05.2026 15:46
Soma'da düzenlenen Ahmet Sis Zeybek Festivali, halk oyunları ve kortej yürüyüşü ile kutlandı.

Soma'da bu yıl ilk kez düzenlenen Ahmet Sis Soma Zeybek Festivali'nde Ege'nin dört bir yanından gelen 250 kişilik halk oyunları ekipleri, 19 Mayıs coşkusunu zeybek gösterileriyle taçlandırdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, kortej yürüyüşü ve renkli gösterilerle Soma'da bayram havası estirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bu sen ilki düzenlenen Ahmet Sis Soma Zeybek Festivali, 17 Mayıs Pazar günü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Festival, saat 18.00'de Cengiz Topel Meydanı'ndan başlayarak Millet Bahçesi güzergahı boyunca İlçe Protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yürüyüşte, halk oyunları ekipleri geleneksel kıyafetleri ve coşkulu atmosferleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Millet Bahçesi'nde devam eden programda Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve Manisa illerinden katılım sağlayan yaklaşık 250 kişilik halk oyunları ekipleri sahne aldı. Ege kültürünün önemli değerlerinden biri olan zeybek oyunlarının sergilendiği gösteriler, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Festival boyunca sahnelenen gösteriler, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken gençlerin kültürel değerlerle buluşmasına da katkı sağladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 19 Mayıs ruhuna yakışır şekilde coşku ve gurur içerisinde tamamlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

