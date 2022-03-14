Son dakika haber! 2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
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Son dakika haber! 2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

14.03.2022 10:08

Son dakika haber... 2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyorHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak bilinen Ümit Bartın ve arkadaşı, Köprücük köyündeki 2 bin yıllık kiliseyi gezerek turizme kazandırılmasını istedi.

2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak bilinen Ümit Bartın ve arkadaşı, Köprücük köyündeki 2 bin yıllık kiliseyi gezerek turizme kazandırılmasını istedi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yer alan 2 bin yıllık kilise, zamana rağmen ayakta durmayı başarıyor. İlçede birçok doğa olaylarını ve gezdiği esnada karşılaştığı ilginç anları kayda alan Ümit Bartın, bu sefer 2 bin yıllık kiliseyi gezdi. Yıllardır hiçbir şekilde bozulmayan ve günümüze kadar gelen kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını isteyen Ümit Bartın, "Arkadaşımla beraber Köprücük köyüne gezi yapıyorduk. Arabadan inip köyün her bir tarafını gezip yine ilgi çekici bir şeylerin fotoğraflarını alıyorduk. Köyü gezerken evlerin arasında bir yapının diğerlerinden çok farklı olduğunu gördük. Önünde yine bir ev olmasından dolayı özellikle biraz uzaktan bakınca hiç görünmüyordu. Karşılaştığımız taş yapı tarihi bir kiliseydi ve kilisenin yanında bir ev vardı. Bu durumun bize verdiği heyecanla kiliseyi dışardan fotoğraflarken hemen o evden çıkan köy sakini bizi ağırladı. Kilise hakkında bilgi almaya çalıştık. Ermenilerden kaldığı bilinen kilisenin kapısını açarak içeri girebildik ve bu tarihi mekana birebir şahit olduk. Köy sakini, babasının ve dedesinin kilisenin içinde yaşadığını anlattı. Kiliseye zarar gelmemesi için dikkat ediyor. Bunun yanında kilisenin restore edilmesini istiyordu. Kilisenin 2 bin yıllık tarihi bir geçmişi var ve bu bölgedeki bütün kiliselerin bağlı olduğu merkezi bir yermiş. Köyün içinde saklı kalmış ve oradakilerin dışında böyle tarihi bir yapının daha önce hiç kimse tarafından keşfedilmemiş olması daha da ilginçti. Köyde binlerce yıllık tarih saklıydı adeta. Arkadaşımla beraber Köprücük köyünde böyle tarihi bir yapının burada gizli kalması olayına çok şaşırmıştık ve mutlaka keşfedilmesi ve görülmesi gereken bir yer olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Son dakika haber! 2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haber! 2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haber! 2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

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Yüksekova, Öğretmen, Hakkari, Bartın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! 2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


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