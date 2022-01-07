Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu 11 Ocak'ta "Dostlar Beni Hatırlasın" konseriyle anacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, aşık geleneğinin önemli temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu için Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Antalya DOB sanatçılarınca "Dostlar Beni Hatırlasın" konseri gerçekleştirilecek.

Konserde şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde, aşık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel'in gönüllere taht kurmuş şiirleri ve hikayeleri solistlerin yorumlarıyla sanatseverlerle buluşacak.

"Dostlar Beni Hatırlasın" konserinde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 11 Ocak saat 20.00'de sahnelenecek konserin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişiyor. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.