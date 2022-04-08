Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi

08.04.2022 18:38

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de açılan "Kutsal Risalet" sergisini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de açılan "Kutsal Risalet" sergisini gezdi. Bakan Ersoy, eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan 70'ten fazla Mushaf-ı Şerif'in bulunduğu "Kutsal Risalet" Yazma Mushaf Sergisini ziyaret etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit eşlik etti. Sergideki Mushaf-ı Şerif'leri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi 29 Nisan'a kadar açık

Atatürk Kültür Merkezindeki sergide bulunan Mushaf-ı Şerif'lerin tamamına yakının ilk kez sergilendiği ve el işçiliği olduğu öğrenildi. "Kutsal Risalet" Yazma Mushaf Sergisi, Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirildiği ve kutsal risalet vazifesinin verildiği Ramazan ayı boyunca, 8 ile 29 Nisan tarihleri arasında AKM Galeri'de gezilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de Kutsal Risalet sergisini gezdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de 'Kutsal Risalet' sergisini gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi - Son Dakika
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