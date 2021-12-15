Bir piyano, dört elle Aşık Veysel Türküsü

"Türk besteciler vazgeçilmezimiz"

ANTALYA - Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan Duo Blanc&Noir, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü müzikseverlerle buluşturdu.

"Türk besteciler vazgeçilmezimiz"

Konserlerinde Türk bestecilere yer vermenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen ikili, yurt dışındaki konserlerinde de Türkçe eserler çaldıklarını ve o zaman kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. İkilinin dört el aranjmanını yaptıkları, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü izleyicilerden beğeni aldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Şekeranber ve Çetiner'e konser sonunda, festivalin idari direktörü olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi.