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Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu

14.01.2022 18:44

Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu ELAZIĞ Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geçtiğimiz sene hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi " tırı, ikinci kez Elazığ'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu

ELAZIĞ Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geçtiğimiz sene hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi " tırı, ikinci kez Elazığ'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının, 36'ncı durağı Elazığ oldu. Yeni Valilik Meydanı'nda konuşlandırılan, 7 farklı vitrin ve dış seslerle ambiyans oluşturulan tıra, 7'den 70'e her yaştan insan yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle ateşler ölçüldükten sonra içeri alınan mobil müze son gününde ise, vatandaş ve öğrencilerin yanı sıra Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik, Asayiş, Özel Harekat ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlükleri ekiplerini ağırladı. Müzeyi gezip ilgililerden bilgi alan polisler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yürüttükleri proje ve çalışmaları hakkında bilgi veren Organizasyon Teknik Sorumlusu Ali Aydın, " Biz üç gün boyunca burada ikamet edeceğiz. Birinci gün çok fazla ziyaretçimiz olmadı ama ikinci gün tatminkar bir ziyaretçi sayımıza ulaştık. Bugün son günümüzde kolluk kuvvetleri bizi ziyaret etti. Yine öğretmenler öğrencileriyle bizi ziyaret etmekteler. Ziyaretçilerimiz bugün saat 18: 00'a kadar bekliyoruz. Müzemizin içerisinde 7 adet vitrin bulunuyor. Bu 7 adet vitrinde savaşın başlangıcı, gelişimi ve sonucunu anlatıyoruz. Şuanda 36'ncı ildeyiz ve bu bizim ikinci turumuz. Elazığ'da geçen sene yine ziyaretçi sayımı iyiydi. Bu üç gün boyunca da iyi bir ziyaretçilerimiz oldu" dedi.

Mobil Müzesi tırının kentte gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Zülküf Doğantemur, "Atalarımıza, minnettarız. Bu yoklukla, savaşı kazanmışlar. Büyük bir nimet. Müze tırının gelmesi ve bunları hatırlatması güzel. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Allah, kolluk kuvvetlerimizin de yardımcısı olsun, eksikliklerini göstermesin" diye konuştu.

Kız kardeşiyle birlikte müzeyi gezen çocuklardan Tuana Selin Erkılınç ise " Bunları gördüğüm zaman duygulanıyorum, eski zamanlara doğru gidiyorum. Geçmişim hakkında bilgi ediniyorum. Güzel bir fuar olmuş ve gezmesi de güzel" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu
Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu
Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu

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Çanakkale, Elazığ, Turizm, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 36'ıncı durağı Elazığ oldu - Son Dakika
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