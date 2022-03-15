Son dakika haber: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasından, "Çanakkale Şehitlerini Anma" konseri - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Çanakkale Şehitlerini Anma" konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinliği orkestra şefi Kutay Maktay yönetecek.

Viyolonsel Melih Kara, İbrahim Aydoğdu, Yiğit Tan, Yaz Irmak ve Anadolu Nefesi Grubunun solist olarak yer alacağı programda, Turgay Erdener'in "Teo" ve "Cebeci Monologları No.3" ve Ekin Eti'nin "Aşık Veysel İnsanlık Davası" eseri seslendirilecek.???????