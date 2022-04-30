Son dakika haber... Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi - Son Dakika
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Son dakika haber... Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi

30.04.2022 10:08

Edinilen son dakika haberine göre Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi Amasya'da hastanede Ramazan Bayramı öncesi çocukları sevindirmek için Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi.

Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi

AMASYA - Amasya'da hastanede Ramazan Bayramı öncesi çocukları sevindirmek için Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi. Çocuklar oyunu heyecanla izledi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi manevi destek birimi, tedavi olan çocukları bayram öncesi Hacivat-Karagöz ile buluşturdu. Renkli anlara sahne olan oyunun bitiminde hediyeler verilen çocuklar ve doktorlar tiyatrocularla fotoğraf çektirdi.

Oyunu heyecanla izleyen çocuklardan Mihrimah Alıcıoğlu, "Oyun çok güzeldi. Hacivat ve Karagöz'ü çok seviyorum. Yine gelsinler" dedi.

Kızıyla tedavi için geldiği hastanede kendilerine oyun sahnelemesinden mutlu olan Hülya İşçi, "Ramazan Bayramı öncesi bu mübarek günde çocukları sevindirmek çok güzel" diye konuştu.

Hastanede yatan çocukları geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz ile tanıştırmak istediklerini anlatan Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova ise "Yüzlerindeki mutluluğu görünce amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Karagöz'ü canlandıran tiyatrocu Orhan Bol oyuncak verdikleri çocukların bayramını kutlarken, hastanenin manevi destek birimi görevlisi Ömer Çaycı da bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

Son dakika haber... Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi
Son dakika haber... Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi
Son dakika haber... Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi
Son dakika haber... Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi

YORUMLAR
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Hacivat Ve Karagöz, Ramazan Bayramı, Karagöz, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Hastanede çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü bayram sürprizi - Son Dakika


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