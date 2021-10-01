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Son dakika haberi... Anadolu Ateşi'nin minik dansçıları salgın nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine döndü - Son Dakika

Son dakika haberi... Anadolu Ateşi'nin minik dansçıları salgın nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine döndü

01.10.2021 11:10
Son dakika haberi... Anadolu Ateşi'nin minik dansçıları salgın nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine döndü, System.String[]

Son dakika haberler... İzmir'de, Anadolu Ateşi Dans Akademisi'ne devam eden minik dansçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine yeniden başladı.

İzmir'de, Anadolu Ateşi Dans Akademisi'ne devam eden minik dansçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine yeniden başladı.

Bugüne kadar 110'u aşkın ülkede sergiledikleri gösterilerle Anadolu kültürünü tanıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, farklı kentlerde kurulan akademilerle küçük öğrencilere dansı sevdiriyor.

İzmir'de bulunan akademiye giden öğrenciler de salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 yıl eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı.

Derslere zaman zaman online devam eden öğrenciler, salgın tedbirleri kapsamında okullarının açılmasıyla büyük bir heyecanla dans merkezine koştu.

Eğitmen Ebru Afaruz, AA muhabirine, dans akademisinde çocuklara bale, modern dans, jimnastik, teknik ve dünya dansları eğitimleri verdiklerini söyledi.

Dans akademisinin amacının çocukları sanata hazırlamak olduğunu ifade eden Afaruz, "Çocuklarımıza akademimizde el, kol, beden koordinasyonları, sanatla ilgili zihin gelişimleri için donanımlı bir şekilde eğitim vererek altyapılarımıza ve konservatuvarlara hazırlıyoruz." dedi.

Afaruz, akademinin eğitime yeniden başlamasına çocukların çok sevindiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"İlk hafta çocukların kas gelişimlerini, omurgalarını, esnekliklerini algılama üzerine dersler yapıyoruz. Dans ederken elini, kolunu, bacaklarını, boynunu kontrol etmek zorunda hem de ne yapacağını düşünmesi gerekiyor. Bunlar üzerine eğitimler veriyoruz. Çocuklar uzun süre eğitimden uzak kaldıkları için bazı yetilerinin pek çoğunu kaybettiler. Şimdi tamamen onları geri kazanmak adına çalışmalar yapıyor ve verimli de oluyoruz. Çünkü çocuklar evde biraz fazla sıkılmışlar. Şu an aktif olarak derslere devam ediyorlar ve hiçbir sorun yok, mutluyuz."

13 yaşındaki Ada Yılmaz ise 3 yıl önce dans eğitimi almaya başladığını, hem okulunu hem akademiyi çok sevdiğini belirtti.

Yeniden dans eğitimine başladığı için mutlu olduğunu kaydeden Yılmaz, "Salgından dolayı bir süre dansı bırakmak zorunda kalmıştık. Tekrar başladık ve dans edebildiğim için çok mutluyum. İleride öğretmenlerimiz gibi profesyonel olarak sahnelere çıkıp dans etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki Bade Yardaş da salgın sürecinde evde hareketsiz kaldığını, bu nedenle dans okulunu çok özlediğini söyledi.

Zenfira İbadova ise salgın sürecinde danstan uzak kalmamak için evinden online derslere katıldığını anlattı.

Eğitimlerin tekrar başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren İbadova, "Öğretmenlerimiz iyi dansçılar olmamızı istiyor. Burada her şey çok güzel ve eğlenceli geçiyor. İleride Anadolu Ateşi'nde yer almak, başarımı herkese göstermek istiyorum." diye konuştu.

10 yaşındaki İpek Aydemir de 2 yıldır dans kursuna katıldığını ve profesyonel ekiple sahneye çıktığını belirterek, "İleride öğretmenlerim gibi profesyonel dansçı olmak istiyorum. Bunun için de çok çabalamaya devam edeceğim." dedi.

Cimnastik, İzmir, Bale, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Anadolu Ateşi'nin minik dansçıları salgın nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Anadolu Ateşi'nin minik dansçıları salgın nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine döndü - Son Dakika
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