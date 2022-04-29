Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi için koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Alanya'da Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gerçekleştirdiği devriye esnasında, bitkin ve uçamaz halde kartal buldu.
Tedavisi yapılmak üzere ekiplerce alınan kartal, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğine??????? teslim edildi.
Kartal tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Son dakika haberi... Jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı - Son Dakika