Son dakika haberi... Jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı

29.04.2022 15:37
Son dakika haberi... Jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi için koruma altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi için koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Alanya'da Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gerçekleştirdiği devriye esnasında, bitkin ve uçamaz halde kartal buldu.

Tedavisi yapılmak üzere ekiplerce alınan kartal, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğine??????? teslim edildi.

Kartal tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Alanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı - Son Dakika


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