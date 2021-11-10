Üye Girişi
Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak

10.11.2021 13:08
Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak

Son dakika haberleri: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazı çalışmalarının yürütüldüğü Kurul Kalesi'nden çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istediklerini belirterek, "Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazı çalışmalarının yürütüldüğü Kurul Kalesi'nden çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istediklerini belirterek, "Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz." dedi.

Güler, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere, kalede yürütülen kazı çalışmalarında şimdiye kadar önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Tarihe ışık tutan eserlerin çıktığı Kurul Kalesi'ni kısa süre içerisinde kent turizmine kazandırarak vatandaşların ziyaretine açmayı planladıklarına işaret eden Güler, bu çalışmalarda da sona gelindiğini aktardı.

Güler, çalışmalar tamamlandığında Kurul Kalesi'nin önemli bir çekim merkezi haline geleceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Kurul Kalesi'ni hem şehrimizin hem ülkemizin hem de insanlığın dikkatine sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Buralar bizim için çok önemli destinasyon noktaları, aynı zamanda tarihle bağımızı güçlendiren zaman köprüleridir. Çalışmalar tamamlandığında burası bambaşka bir cazibe merkezi olacak."

Çıkan eserleri bir müzede sergileyeceklerini belirten Güler, "Kurul'un eteğinde, Ordu'dan bakıldığında görülebilecek bir müze çalışmamız olacak. Dolayısıyla burayı çok önemli bir merkez haline getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Güler, kazı alanının üstünün kapatılarak 12 ay ziyarete açık hale getirileceğine dikkati çekerek, "Buranın üstünü kapatıyoruz ve alanı ışıklandıracağız. Düzenli programlarla burayı hem bir gezi hem de inceleme bölgesi olarak ziyarete açmak istiyoruz. Burada gerçekten çok ilginç eserler mevcut. Çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istiyoruz. Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okulda hakarete uğrayan 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi kendisini astı 14:06 Okulda hakarete uğrayan 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi kendisini astı Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu! 13:50 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor 13:24 Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü 12:39 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü
Ticaret Bakanlığı'ndan 11:54 Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi 11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
13:58 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
13:56 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
13:53 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!
13:49 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
13:31 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun
13:27 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde
13:23 Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor
13:13 Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak
Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi         
14:07
ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü         
13:59
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde         
13:28
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 14:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kazı çalışmaları devam eden Kurul Kalesi turizme kazandırılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement