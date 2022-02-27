Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

27.02.2022 12:23

Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi İsmail Gülnar'ın yazıp yönettiği, Anadolu'ya yerleşen İtalyan kökenli Maria ile Çanakkale'de şehit olan oğlunun hikayesini konu edinen "Maria 1915" filmi, uluslararası film festivallerine hazırlanıyor.

Kıbrıs gazisi İsmail Gülnar'ın yazıp yönettiği, Anadolu'ya yerleşen İtalyan kökenli Maria ile Çanakkale'de şehit olan oğlunun hikayesini konu edinen "Maria 1915" filmi, uluslararası film festivallerine hazırlanıyor.

Gülnar'ın eşi ve aynı zamanda filmin başrol oyuncusu Aysun Gülnar'ın babasının büyük ninesi olan Maria, 1871 yılında kardeşiyle Burdur'un Çaltepe köyüne yerleşir ve çeşitli zorluklarla karşılaşır.

Köyden bir kişiyle evlenerek Müslüman olan ve Zühre adını alan Maria'nın büyük oğlu Ömer, 1915 yılında Çanakkale'de şehit olur.

Çekimleri aynı köyde tamamlanan filmde yönetmenin eşi Aysun Gülnar ile Saim Yılmaz, Hüseyin Tatlıkara, Musa Bingöl, İlyas Uçar, Fatoş Balcan, Saffet Babacan, Bekir Özmen ve köy halkı rol alıyor.

Yaklaşık 4,5 ayda tamamlanan 60 dakikalık "Maria 1915" filminin çeşitli dillere çevrilerek Cannes, Berlin ve Monaco gibi uluslararası film festivallerinde gösterilmesi hedefleniyor.

"18 film çektim, 30 civarında filmde oynadım"

Yönetmen İsmail Gülnar, AA muhabirine, "Koca Seyit", "Yollar ve Dikenler: Adnan Menderes", "Çete Ayşe" gibi filmlerin yönetmenliğini yaptığını, eserlerinde milli konuları işlemeye çalıştığını aktardı.

Söz konusu filmde eşi Aysun Gülnar'ın babasının büyük ninesinin hikayesini çalıştıklarını ifade eden Gülnar, filmin çekim ve kurgu çalışmalarının tamamlandığını anlattı.

Gülnar, yaklaşık 50 yıldır tiyatroyla uğraştığını, son 20 yıldır ise sinemaya yoğunlaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 18 film çektim, 30 civarında filmde oynadım. Bu filmin konusu ise eşimin hep anlattığı ninesi. Konuyu araştırdım ve çok güzel bir olay çıktı ortaya. Gazi yönetmen olarak bugüne kadar hep milli konuları anlatan filmler çektim ve bu şekilde devam edeceğim."

"Filmin ilgi göreceğine inanıyorum"

Filmin Cannes, Berlin ve Monaco gibi uluslararası film festivallerinde gösterimi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Gülnar, şöyle konuştu:

"Filmin ilgi göreceğine inanıyorum. Çünkü burada acı ama gerçek bir hikaye var. Bu anlamda değerli eşim Aysun Çoban Gülnar ve oyuncu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4,5 ayda filmi çektik ve tarihe not düştük. İnşallah dostlarımız da şiddete özendiren filmler değil de böyle geçmişi anlatan güzel hikayelere yönelir." dedi.

Filmin başrol oyuncusu Aysun Gülnar ise daha önce çeşitli rollerde yer aldığını ama ilk kez bir uzun metrajlı filmde başrol oynadığını ifade etti.

Gülnar, "Hikaye babamın büyük ninesiyle ilgili, o yüzden çok duygulandım. Konuşurken bile duygulanıyorum. Ama güzel geçti. Filmden güzel sonuçlar bekliyoruz. Eşime de bu konuda teşekkür ediyorum, böyle bir olayı ortaya koydu. Çocukluğumdan itibaren bu hikayeyi dinliyordum, eşime de ilginç geldi ve böyle bir yapım ortaya koyduk." diye konuştu.

Oyunculardan Saim Yılmaz ise dönem filmi olduğu için severek oynadığını ve çok keyif aldığını ifade ederek, projenin hak ettiği değeri göreceğine inandığını kaydetti.

Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak
Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak
Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

YORUMLAR
500
Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

Çanakkale, İtalyan, Şehit, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Ukrayna tedavi gören esir Rus askerlerin videosunu paylaştı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:30 Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den İstanbul önerisi! Rusya ile müzakerelerin adresi değişebilir
11:28 Sosyal medyayı ikiye böldü! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
11:23 ABD'li oyuncuya şiddet uyguladılar! Türkiye Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar şaşkına çevirdi
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 12:34:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement