Son dakika haberi: Selimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Selimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyor

02.03.2022 10:59
Son dakika haberi: Selimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Edirnelilerin "Foto Şemsi", turistlerin ise "Edirne Atıracısı" olarak bildiği, Selimiye Meydanı'nın değişmez isimlerinden seyyar fotoğrafçı Şemsi Türk, meydanda geçen yıl ekimden bu yana süren çevre düzenlemesinin bitmesini dört gözle bekliyor.

Edirnelilerin "Foto Şemsi", turistlerin ise "Edirne Atıracısı" olarak bildiği, Selimiye Meydanı'nın değişmez isimlerinden seyyar fotoğrafçı Şemsi Türk, meydanda geçen yıl ekimden bu yana süren çevre düzenlemesinin bitmesini dört gözle bekliyor.

Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekim ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce başlatıldı.

Selimiye Camisi ve çevresine yakışır şekilde bir meydan oluşturmak amacıyla ekiplerin sürdürdüğü hummalı meydan çalışmalarının Ramazan Bayramı'nda biteceği açıklandı.

Çalışmaların bitmesini Foto Şemsi de sabırsızlıkla bekliyor

Selimiye Camisi ile bütünleşen ve kente ayrı bir hava katacak çalışmaların tamamlanmasını, Edirne sakinleri ve esnafın yanında dört gözle bekleyen biri daha var. tarihi Selimiye Camisi önünde yerel ağızla "H" harfini yutup, "Bir kare 'Edirne Atırası' ister misiniz?" diye seslenerek bugüne kadar binlerce kişinin fotoğrafını çeken 72 yaşındaki Foto Şemsi...

Yaklaşık 25 yıldır sabit olarak fotoğraf çektiği Selimiye Meydanı'nda çevre düzenlemesi çalışması nedeniyle son aylarda deklanşöre basamayan ve "seyyar fotoğrafhanesi"ni zorunlu olarak şantiye alanı dışına taşıyan Şemsi Türk, her ne kadar üzerinde "Canım annem", "Canım babam", "Seni seviyorum", "Edirne'den selam", "Şafak sayılı" yazılar bulunan, Türk bayraklı çiçeklerle süslü demir profil tezgahıyla meydan yakınında beklese de Selimiye'deki kadar rağbet göremiyor.

İlk fotoğraf makinesini 25 yaşında eline alan ve o günden bu yana elinden düşürmeyen Şemsi Türk, emekli olunca 1996'da fotoğrafçı dükkanını kapattı. O tarihten bu yana da Selimiye Meydanı'nda hazırladığı profilin arkasına geçenlerin Selimiye Cami fonlu fotoğrafını çeken Foto Şemsi için Ramazan Bayramı çifte bayram olacak.

Her gün sabah saatlerinde geldiği "geçici tezgahı"nda akşama kadar müşteri bekleyen Şemsi Türk, fonunda Selimiye olan "Edirne Atırası" çekmeye devam etmek istiyor.

Kim hangi mesajla fotoğraf isterse o yazıyı fona yerleştiren Türk, kalp içerisinden Selimiye manzaralı fotoğrafı 1 dakika sonra müşterisine sunuyor. Şemsi Türk'ün "seyyar stüdyosu"nda tek kare fotoğraf çekimi 7,5 lira.

Her sabah tezgahının başında

Şemsi Türk, AA muhabirine, meydandaki çalışma nedeniyle fotoğraf çektiği fonu yol kenarında kaldırıma aldığını söyledi.

Zorluk yaşadığını ancak meydan çalışmasının tamamlanmasını heyecanla beklediğini anlatan Türk, "Biraz zorluk yaşıyorum Selimiye Meydanı'nda bir inşaat var, düzenleme çalışması var. Yolun kenarında tezgahı kurduk, fotoğrafı buradan çekmeye devam ediyorum ne yapalım yani. Ramazan Bayramı'nda biteceğini duyduk yine müsaade ederlerse meydanda fotoğraf çekmeye devam etmeyi istiyorum. Selimiye Meydanı açıldığında bayram bizim için çifte bayram olacak." diye konuştu.

Meydandaki kadar müşterisi olmasa da tek tük çektirenlerin olduğunu belirten Türk, isteyene karta basıp verdiğini, isteyene mail olarak ya da WhatsApp'tan fotoğrafı gönderdiğini belirtti.

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Ramazan Bayramı, Bayram, Edirne, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Selimiye Meydanı'nın tamamlanmasını 'Edirne Atıracısı' da dört gözle bekliyor - Son Dakika


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