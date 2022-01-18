Son dakika haberleri... 41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Bu yıl "Benim Gözümden Dünya" temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na 1 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Açıklamaya göre, Pınar tarafından çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 41 yıldır aralıksız düzenlenen yarışmanın bu yılki teması sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için "Benim Gözümden Dünya" olarak belirlendi.

Özel eğitim ve uygulama okulları ile yurt dışı kategorilerinden oluşan yarışmaya 6-14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvuruları kabul edilecek.

Yarışmaya katılım sağlamak isteyen çocuklar, resimlerini "pinarcocukresimyarismasi.com" web sitesine yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek başvuru yapabilecek.

Yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmaya katılanlar arasından 12 öğrenci tablet ve 24 öğrenci profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, 3 öğrenci de 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

Yarışmada özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak tanıyan kategoride başarılı olan 1 yarışmacıya tablet, 2 yarışmacıya da profesyonel resim malzemeleri ve çantası hediye edilecek.

Yarışma sonuçları şirketin internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.