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Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tunceli'de - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tunceli'de

17.01.2022 14:02

Son dakika kültür sanat haberi: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tunceli'deTUNCELİ Tunceli'ye gelen ve Çanakkale Savaşlarından kalma eserlerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tunceli'de

TUNCELİ Tunceli'ye gelen ve Çanakkale Savaşlarından kalma eserlerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 15 Ocakta Tunceli'ye getirilen ve kurulumu gerçekleştirilen tır, Cumhuriyet Caddesi'nde ziyaretçilere açıldı. İçinde Çanakkale Savaşlarından kalma eserlerin sergilendiği 7 vitrinin yanı sıra video gösteriminin yapıldığı dijital ekranların olduğu müzeyi ilk gün 225 vatandaş ziyaret etti.

İkinci günde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müzeyi gezen öğrencilerden Çağan Deniz Güner, "Gezerken askerlerimizin bizim için yaptığı fedakarlıkları, anılarını ve eşyalarını gördüm. Çok duygulandım ve mutlu oldum" dedi.

Müze hakkında bilgi veren organizasyon teknik ve medya sorumlusu Ali Aydın, Tunceli'ye 15 Ocakta gelerek müzenin kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Aydın, "16,17,18 Ocakta burada halkımızın hizmetine müzemizi açmış bulunuyoruz. Sabah 10.00 akşam 18.00 arasında tüm vatandaşlarımız maske takmak şartıyla müzemizi gezebilirler" diye konuştu.

Müzede yer alan eserler hakkında bilgi veren Aydın, "Müzemiz içerisinde Çanakkale Savaşlarından kalan eserler sergilenmekte. 7 vitrinden oluşmaktadır. Vatandaşlarımızın müzeyi ziyaret etmelerini bekliyoruz. Yine aynı şekilde öğretmenlerimiz öğrenci gruplarıyla beraber müzemizi ziyaret edebilirler. Ziyaret esnasında en fazla 10 kişi içeri alabiliyoruz. Ateş ölçümü yapıldıktan sonra ziyaret gerçekleştirilebiliyor. Minimum 7-8, maksimum 11, 12 dakikada bütün ziyaretçiler vitrinleri gezip müzeyi dolaşmış oluyorlar" şeklinde konuştu.

Bir önceki duraklarının Elazığ bir sonraki duraklarının ise Erzincan olduğunu aktaran Aydın, Tunceli'de ilk gün soğuğa rağmen 225 vatandaşın müzeyi ziyaret ettiğini, haftanın ilk günü ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tunceli'de
Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tunceli'de
Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tunceli'de

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Cumhuriyet Caddesi, Çanakkale, Tunceli, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tunceli'de - Son Dakika


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