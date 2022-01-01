Son dakika! Liseliler harçlıklarıyla köy okullarındaki öğrencileri sevindiriyor - Son Dakika

Niğde'de Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, harçlıklarıyla yardım yaptıkları köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

Liseliler, yardım için "1 lirayla yola çıkıyoruz" sloganıyla kampanya başlattı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün organize ettiği etkinlikte, 21 sınıfa dağıtılan kumbaraya öğrenciler, harçlıklarından artan paraları attı.

Ay sonunda toplanan paralarla mont, bot ve kırtasiye malzemesi alan liseliler, hediyeleri ulaştırdıkları köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin mutluluğuna ortak oluyor.

Okul Müdürü Ramazan Gün, AA muhabirine, fikrin öğrencilerden geldiğini belirterek kampanyaya 2019'da başladıklarını söyledi.

Kampanyanın Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğradığını belirten Gün, "Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerimizden bu talep yeniden geldi. Kulübün danışman öğretmenleri Fatih Demirdilek ve Ömer Aksoy'la bu faaliyete yeniden başladık. Her haftanın sonunda biriken paraları kulüp danışman öğretmenlerine teslim ettiler. Bizler de çocuklara teşvik olsun diye her hafta sonu bayrak töreninde okulda en çok yardım toplayan sınıfı ilan ederek onları onore ettik. Zaten bu faaliyetin amacı iyiliklerin yaygınlaşması, medeniyetimizde var olan vakıf kültürünün genç nesillere ulaşmasıydı." ifadesini kullandı.

İHL'ler arasında düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan öğrencileri Beyza Özdoğan'ın kazandığı para ödülünü kampanyaya hibe ettiğini anlatan Gün, bu davranışın kendilerini çok duygulandırdığını aktardı.

Gün, yüz yüze eğitimin devam ettiği sürece kampanyayı sürdüreceklerinin altını çizerek "Öğrencilerimizle köy okulundaki çocuklara ihtiyaçlarını verirken dezavantajlı durumdaki öğrencileri görmeleri, çocuklarda daha fazla heyecan oluşturdu. Bu heyecanı diğer arkadaşlarıyla paylaştılar. Zaten onların bu paylaşımlarıyla çocuklarımızda bir bilinç oluştu. Nihai hedefimiz de zaten öğrencilerde bu bilincin oluşmasıydı. Vermenin o dayanılmaz güzelliği, mutluluğu, yardımlaşma duygusunun gençlerimizde bir bilinç haline gelmesiydi. Pırıl pırıl öğrencilerimizde o duygunun yer edindiğini gördük." diye konuştu.

"Ufak yardımlar büyük hayra vesile olur"

Öğrencilerden Rumeysa Akçay da kulüp olarak birçok faaliyette bulunduklarını söyledi.

Ramazan ayında yardım kolisi dağıttıklarını vurgulayan Akçay şöyle konuştu:

"Bunu yaparken 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' hadisinden yola çıktık. Biz iftar yaparken herkes iftar yapsın, kimse aç kalmasın istedik. İlimizde yaşayan mülteci ailelere de yardım ediyoruz. STK'lerimizin düzenlediği yardım kampanyalarına un, soba gibi desteklerimiz oluyor. 'Yetim gülerse dünya güler.' diye düşünüp yetim çocuklara oyuncak ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin bulunduğu köy okullarına bot, mont ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Bir kış günü montsuz ve botsuz dışarı çıkmanın zorluğunu düşünerek '1 lirayla yola çıkıyoruz' deyip ufak yardımlarla aslında büyük bir hayra vesile olabileceğimizi göstermek istedik."

Öğrencilerden Aleyna Tan ise bazı öğrencilerin yaptığı kitap ayraçlarını satıp kampanyaya destek olduğunu belirterek "Sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp esnafımız da destek oluyor. Bu kampanyayla gönüllerde bir iyilik kıvılcımı oluşturmak istedik." dedi.

9. sınıf öğrencisi Muhammed Rafet Gökkaya da "Ben bu imkanlara sahipken neden onlar da olmasın. Ben para atarken onlar da bu imkanlara sahip olsun diye atıyorum. Yardım yaptığım zaman içimde bir sevinç duygusu oluyor. Yardım etmek her zaman güzel geliyor bana. Herkes yardım etmeli." ifadesini kullandı.