Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Vadisi, sonbahar renklerine büründü.
Üçkaya köyünde bulunan kilometrelerce uzunluktaki vadide, sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Ağaçlar ile bitkilerin sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına büründüğü vadi, dronla görüntülendi.
Yaklaşık 2 bin rakımdaki vadi, akarsuları ve doğal güzellikleriyle her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sonbahar Renkleri Üçkaya Vadisi'nde - Son Dakika
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