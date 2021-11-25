Sonbahar renklerine bürünen Lagina Hekate Kutsal Alanı ilgi görüyor - Son Dakika

Muğla'daki, Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu alanlar, büründüğü sonbahar renkleriyle dikkati çekiyor.

Yazın denizi ve kumsalları için tercih edilen kent, sonbaharda da bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen doğa tutkunlarının da tercihleri arasında bulunuyor.

Sonbahar renklerinin hakim olduğu antik kentte, yerli ve yabancı doğaseverler, tarihi kalıntıların arasında yaptıkları yürüyüşlerle sonbaharın keyfini çıkartıyor.

Antik kentin kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Lagina Hekate Kutsal Alanı'nın hem dini hem kültürel hem siyasi hem de bölge tarihi açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Burada antik dönemden günümüze kadar olan yaşam sürecine ait evrelerin görülebildiğini anlatan Söğüt, "Yerli ve yabancılar antik kente gelerek fotoğraf çekiyor. Ziyaretçiler geniş bir alanda hem yapıları gezme, hem de sonbaharın tüm güzelliklerini yaşama imkanı buluyor." dedi.