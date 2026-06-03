Sorgun\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde, Aile Destek Merkezi Sorgun Hilalevleri ve Engelliler Umut Derneği işbirliğiyle Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışı Kaymakam Abdurrezzak Canpolat ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci tarafından yapıldı.

Kaymakam Canpolat, burada yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veysel Koçak da 1 Eylül 2025-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında okuma-yazma ile genel ve mesleki teknik eğitim alanlarında 166 kurs açtıklarını söyledi.

Koçak, kurslara 2 bin 714 kadın ve 796 erkek olmak üzere toplam 3 bin 510 kursiyerin katıldığını ifade etti.

Etkinliklerin bugün Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda, yarın ise Sorgun Tarım Fuarı'nda devam edeceğini belirten Koçak, hafta boyunca Halk Eğitimi Merkezi'ndeki çalışmaların ziyaretçilere açık olacağını kaydetti.