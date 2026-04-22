Sosyal Hizmet Sergisi Açıldı

22.04.2026 08:23
EBYÜ tarafından düzenlenen sergide, sosyal hizmet projeleri ve el emeği ürünler sergilendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen "Emekten Topluma Sosyal Hizmet Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan serginin açılışını, Üniversite Rektörü Akın Levent yaptı. Açılışa Rektör Yardımcısı Ali Ercan Ekinci ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Kerem Karabulut da katıldı.

Açılışta konuşan Levent, sosyal sorumluluk projelerinin üniversite gençliğinin toplumsal duyarlılığını artırmada önemli rol oynadığını belirterek, bu tür çalışmaların öğrencilerin empati yeteneklerini geliştirdiğini ve topluma katkı sunmalarına imkan tanıdığını ifade etti.

Sergide, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin sahada yürüttükleri topluma hizmet projeleri ile UNİDES destekli "Meşguliyet Terapisi Eğitimi" kapsamında hazırladıkları el emeği ürünler yer aldı. Dezavantajlı gruplarla gerçekleştirilen çalışmalar ve üretim temelli uygulamalar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Etkinliğin koordinatörlüğünü yürüten Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Esra Özkan Pir, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması açısından bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

