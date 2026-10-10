Stajyerlikten GTO meclis üyeliğine: Ahmet Karataş - Son Dakika
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Stajyerlikten GTO meclis üyeliğine: Ahmet Karataş

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Stajyerlikten GTO meclis üyeliğine: Ahmet Karataş
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- Lise öğrencisiyken Gaziantep Ticaret Odasında staj yapan yazılım şirketi yöneticisi Ahmet Karataş, yıllar sonra aynı kurumun meclis üyesi olarak meslektaşlarının sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyor Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Karataş: "Özellikle 30-40 yıldır bu mesleğe hizmet veren meslektaşlarımızın dertlerini odanın gündemine getirmek, onlara çözüm üretmek ve onların temsilcisi olarak burada bulunmak benim için büyük bir gurur"

Gaziantep'te lise öğrencisiyken stajyer olarak adım attığı Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) çalışmaya başlayan yazılım şirketi yöneticisi Ahmet Karataş, yıllar sonra aynı kurumun meclis üyesi olarak meslektaşlarını temsil ediyor.

Ahmet Erkul Ticaret Meslek Lisesinin muhasebe bölümünde 2004 yılında eğitim gördüğü sırada GTO'da staj yapan Karataş, burada personel olarak çalışmaya başladı.

Bir süre odada görev yapan Karataş, 2009'da Şehitkamil Belediyesinde Bilgi İşlem Şube Müdürü olarak görev aldı. 2024'e kadar sürdürdüğü kamu görevinin ardından kendi yazılım şirketini kuran Karataş, girişimcilik yolculuğuna devam ederken stajyer olarak girdiği GTO'nun meclis üyeliğine seçildi.

Stajdan meclis üyeliğine

Ahmet Karataş, AA muhabirine, lise yıllarında GTO binasının önünden geçerken burada ne iş yapıldığını merak ettiğini ve bina önünde fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Birkaç ay sonra GTO'nun stajyer ihtiyacını okuluna bildirdiğini ve yönlendirmeyle burada staja başladığını belirten Karataş, yıllar sonra aynı kurumda sektörünü temsil etmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.

Karataş, "Özellikle 30-40 yıldır bu mesleğe hizmet veren meslektaşlarımızın dertlerini Ticaret Odası gündemine getirmek, onlara çözüm üretmek ve onların temsilcisi olarak burada bulunmak benim için büyük bir gurur." dedi.

Genç girişimcilere destek hedefi

Gaziantep'teki gençlere girişimcilik ve startup kültürünü kazandırmayı hedeflediğini vurgulayan Karataş, özellikle teknoparklarda çalışan genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Ticaret odalarının kurumsal gücünün gençler için önemli fırsatlar sunabileceğine işaret eden Karataş, şunları kaydetti:

"Şirket kuran gençlerin önünü açmak istiyorum. Odaların belki her zaman maddi imkanları yeterli olmayabilir ancak kurumsal güçleri, isimleri ve çatıları çok önemli. Bu kurumsal yapıyı kullanarak gençlere ön ayak olabilir, onlara yardımcı olabiliriz. Ben de bu yollardan geçtim. Ben de yoklukların içerisinden gelerek ürün geliştirdim, bunları hayata geçirdim ve bugün belli bir noktaya geldim. Teknoparklarda aynı yoldan geçen çok sayıda genç var. Amacım onların önünü açmak, aynı zamanda meslektaşlarımıza hizmet etmek."

Gaziantep'ten çıkan teknoloji şirketlerinin Türkiye genelinde başarılı olabileceğini göstermek istediklerini dile getiren Karataş, "Şehrimizden çıkarak Türkiye çapında büyük işler yapmaya çalışan bir firmayız. Türkiye'de büyük kurumların altyapılarını kuruyoruz, ürünlerimizi kamu kurumlarına ve özel sektöre sunuyoruz. Ankara'da da ofisimiz ve personellerimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret OdasıAhmet KarataşKültür SanatTeknolojiYazılımSon Dakika

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