Stop-motion animasyon atölyesinde üretilen 18 film seyirciyle buluştu - Son Dakika
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Stop-motion animasyon atölyesinde üretilen 18 film seyirciyle buluştu

06.07.2022 17:12
Stop-motion animasyon atölyesinde üretilen 18 film seyirciyle buluştu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Alt Kat'ın Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve İstanbul Film Festivali iş birliğiyle 16-19 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği stop-motion animasyon atölyesi sona erdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Alt Kat'ın Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve İstanbul Film Festivali iş birliğiyle 16-19 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği stop-motion animasyon atölyesi sona erdi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, nisan-haziran aylarında çevrim içi olarak gerçekleştirilen atölyede stop-motion tekniğiyle üretilen 18 kısa animasyon film, İKSV YouTube kanalında yayımlandı.

Türkiye'den gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve yaratıcı alanda eşitliği odağına alan atölyelerin her döneminde 6 çalışma gerçekleştirildi.

Atölyenin, stop-motion alanındaki yürütücülüğünü belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu, ses ve müzik tasarımı alanındaki yürütücülüğünü Beats by Girlz Türkiye Direktörü Beril Sarıaltun üstlendi.

Atölyeler sonunda üretilen filmler Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, oyuncu Aslı İnandık ile yönetmen Gökalp Gönen'in konuk olduğu çevrim içi galada gösterildi.

Her dönemde 15 katılımcı olmak üzere 16-19 yaşlarında toplam 45 katılımcı atölyede yer aldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Stop-motion animasyon atölyesinde üretilen 18 film seyirciyle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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