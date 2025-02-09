Stratonikeia'da Roma Hamamı Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Stratonikeia'da Roma Hamamı Yeniden Hayat Buldu

Stratonikeia\'da Roma Hamamı Yeniden Hayat Buldu

Muğla'nın antik kenti Stratonikeia'da Roma hamamının sütunları ortaya çıkarılarak turizme kazandırıldı.

09.02.2025 12:21
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nin Roma hamamının avlu kısmında yürütülen kazı çalışmalarında açığa çıkarılan sütunlar ayağa kaldırılarak turizme kazandırıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "gladyatörler kenti" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor, kentteki tarihi yapılar restore ediliyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda antik dönemlerden bugüne gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Söğüt, Roma hamamında geçen yıl kazı çalışmasını tamamladıkları alanlardan birinin avlu kısmı olan ve palaestra (spor alanı) denilen bölüm olduğunu ifade etti.

Özellikle 2 yıldır hamamın palaestra kısmında kazı yaptıklarını belirten Söğüt, "Roma hamamının avlu bölümünde yoğun çalışma yürüttük. Burada 36 sütun var. Geçen yılki kazılarda sütunları ve tüm malzemelerini açığa çıkardık. Buradaki sütunlardan malzemesi tam olanlarla şimdi burayı ayağa kaldırdık. Bunların üst yapılarını da yerlerine yerleştirdik." dedi.

Ziyaretçilerin alanı dolaşırken Roma döneminde bölgede var olan sütunları ve yerlerine gelen üst yapı elemanlarının tamamını süslemeleriyle göreceklerini anlatan Söğüt, alanda milattan sonra 1. yüzyıldan 7. yüzyılın ilk çeyreğine yani yıkılıncaya kadar her dönemin ayrı ayrı ilavelerini, eklemelerini açığa çıkardıklarını dile getirdi.

"Hamamla ilgili tüm can alıcı dokunuşları burada gerçekleştirdik"

Geleceğe Miras Projesi kapsamında sütunların ayağa kaldırıldığına işaret eden Söğüt, "Burası kent içerisinde çok özel bir yere sahip. Burası 3 hamamdan ve çok iyi bildiğimiz yerlerden de birisi. Onun için Roma dönemine ait hamamla ilgili tüm can alıcı dokunuşları burada gerçekleştirdik." diye konuştu.

Palaestranın, gelişim sürecini tam gördükleri özel alanlardan biri olduğunu kaydeden Söğüt, kazı ve restorasyon çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, İş Bankası ve Pamukkale Üniversitesinin destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Stratonikeia'da Roma Hamamı Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika

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