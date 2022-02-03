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Su kabağını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Su kabağını sanat eserine dönüştürüyor

03.02.2022 21:16

Su kabağını sanat eserine dönüştürüyor Yaz aylarında kuruttuğu kabakları işleyen 62 yaşındaki Rasih Güven, dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapıyor Kütahya'da, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı su kabağı oyma işinde kendi atölyesini kuran Rasih Güven,...

Su kabağını sanat eserine dönüştürüyor

Yaz aylarında kuruttuğu kabakları işleyen 62 yaşındaki Rasih Güven, dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı su kabağı oyma işinde kendi atölyesini kuran Rasih Güven, tohumdan işlenmesine kadar bir yıllık süreçte oluşan su kabaklarının her birini günler süren uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından sanat eserine dönüştürüyor.

Güven, eski çağlarda savaşlarda su kabı, bakliyat saklamak için kullanılan kabakların günümüzde dekoratif lambalara objelere dönüştürüldüğünü söyledi. Yaz aylarında satın alarak kuruttuğu su kabaklarını tek tek işleyen 62 yaşındaki Rasih Güven, dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapıyor. Güven, "Su kabaklarının altını açıp içini temizliyorum. Kurutulduktan sonra desen çizerek deliyorum. Boyadıktan sonra da vernikliyorum. Son olarak elektrik aksamını içine yerleştirerek lambaya dönüştürmüş oluyorum" şeklinde konuştu.

Sanatını severek yaptığını belirten Güven, "Hobimden kazanç sağlıyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Su kabaklarına çok talep var. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından talepler oluyor" diye konuştu.

Sanatını gelecek nesillere de aktarmak istediğini ifade eden Rasih Güven, "Bu sanatı yaygınlaşarak nesillere aktarılması lazım. Ben sanatı ücretsiz olarak öğretmek istiyorum. Ancak, şimdiye kadar bir kaç kişi dışında maalesef meraklısı çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Su kabağını sanat eserine dönüştürüyor
Su kabağını sanat eserine dönüştürüyor
Su kabağını sanat eserine dönüştürüyor

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Kütahya, Emekli, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Su kabağını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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