Sufi Yolu Yürüyüşü Bilecik\'te

İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'nden Mekke'ye uzanan Sufi Yolu'nu yürüyerek takip edip Konya'ya yolculuk yapan yabancılardan oluşan 14 kişilik grup, Bilecik'e uğradı.

Hollanda'da 2018 yılında Sedat Çakır ve eşi Iris Bezuijen tarafından kurulan, Osmanlı döneminde hacı adaylarının Mekke'ye gitmek için kullandıkları Sufi Yolu'nu canlandırmayı amaçlayan Sufi Yolu Vakfınca düzenlenen yürüyüşü gerçekleştiren Kanada, Hollanda, İngiltere ve Güney Afrikalılardan oluşan 14 kişilik grup, Bilecik'te mola verdi.

Vakfın Bilecik temsilcisi Hakan Yavuz, vakıf tarafından verilen sembolik pasaportlara, bölgeye geldiklerine dair mühür bastı, Bilecik'in tarihi ve turizmi hakkında bilgi verdi.

Şeyh Edebali Türbesi'nde dua eden grup üyeleri, Söğüt ilçesindeki Dursun Fakih ve Ertuğrul Gazi Türbesi ile Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi'ni ziyaret ettikten sonra Eskişehir ve Afyonkarahisar güzergahını tamamlayıp, 11 Haziran'da Konya'daki Mevlana Türbesi'nde yürüyüşlerine son verecek.

Vakıf Başkanı Sedat Çakır, AA muhabirine, İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'nden başlayan manevi yürüyüşün Konya'ya kadar devam ettiğini söyledi.

Yol boyunca türbe ve dergahları ziyaret ettiklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"801 kilometrelik bir yürüyüş ve yaklaşık 40 gün sürüyor. Amacımız, Türkiye'nin doğa turizmine katkı sağlamak. Çünkü, dünyada doğa turizmi, yerel küçük işletmelere ve köylere çok büyük katkı sağlıyor. Köylerin ayakta kalmasını sağlıyor. Biz de böyle bir girişimle köy kalkınmasına bir katkıda bulunmak istedik. Her yıl farklı bir tema belirliyoruz. Bu yılki yürüyüş temamız Filistin. Filistin'de barışın sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladık."

Yürüyüşe İngiltere'den katılan emekli bankacı Peter Dobson ise Türkiye'yi ve Türk insanını daha yakından tanımak amacıyla etkinlikte yer aldığını söyledi.

Grup üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dobson, "Aynı zamanda İslamiyet hakkında yeni bilgiler öğrenme fırsatı buluyorum. İsrail'in şu anda yaptıklarını büyük bir şiddetle kınıyoruz. İsrail'deki soykırımın bir an önce bitmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.