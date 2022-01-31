Sular çekilince tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi - Son Dakika

Sular çekilince tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü içinde bulunan Urartular döneminden kalma tarihi Pertek Kalesine, suların çekilmesiyle birlikte 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte gölün ortasında kaldı. Elazığ'la ulaşımı sağlayan yolun da sular altında kalmasıyla o tarihten sonra kaleye ancak feribot ve teknelerle gidilebiliyordu. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suları çekilince eski yol 30 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Bunu fırsat bilen doğaseverler de tarihi kaleye yürüyüş düzenledi.

Kaleye yürüyerek gitmelerinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özge Karataş, "Önceleri barajdan dolayı yürüyerek gelme şansı yoktu. Ancak feribottan izliyorduk. Yürüyerek gelmek bizim için ilk oldu" dedi.

Munzur Gezi 62'nin organizatörü Hıdır Yanmaz, 25-30 yılda bir meydana gelen doğa olayıyla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Daha önce burayı ancak feribottan, uzaktan görebiliyorduk. Ancak yakın zamanda suların çekilmesiyle oluşan bir doğa olayı gördük. Çok memnun kaldık. Bu olaya tanıklık etmek için Munzur 62 Gezi Gurubu olarak buraya bir gezi düzenledik. Gelen arkadaşlarımız buna ilk defa şahitlik edecekler. ve uzun yıllar sonra bu olayı hatırlayacaklar. Güzel bir gezi. Hava güzel kar da az. Kalabalık bir grupla geldik, geziyoruz" diye konuştu.

Kaleye 20 yıl kadar önce de yürüyerek gittiğini ifade eden Mehmet Zülfü Yolga, "Suyun indiği zaman, eksildiği zaman yürüyerek gelinebiliyor. Eskiden zaten buranın karayolları bağlantısı vardı. 1974'den sonra baraj nedeniyle o ortadan kalktı. Onun getirdiği büyük bir ulaşım sorunu var. Feribotlarda yazın dışarıdan binlerce, yüz binlerce insan geliyor. Şu anda nüfus 90 binin altında. Bir buçuk milyon Tuncelili de dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyor. Bunlar yazları geliyor. Büyük kuyruklar oluşuyor. Saatlerce beklediğimiz geçiş kuyrukları oluyor. Öyle bir problemden de bahsetmek lazım. Bu suyun getirdiği öyle bir zorluk da var. Enerji olarak belki ülkeye faydası var bize de yolumuzu, suyumuzu alan bir yüzü var" şeklinde konuştu.

Kaleye yürüyerek gelmenin kültür, doğa ve tarihi sevenler için büyük fırsat olduğunu kaydeden Murat Onay ise "Çünkü her zaman karayolu ile yürünerek gelinmez. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle suların düşmesinden dolayı yürüyerek çok rahat gelinebiliyor. Her sene feribotla gelip gidiyorduk. Uzaktan bakıyorduk. Uzaktan güzel görünüyor ama burada olup buradan feribotu izlemek daha güzel. Hem doğa hem kültür açısından burada Urartular zamanından kalan kalıntılara kültürler eklenerek günümüze kadar gelmiştir. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.