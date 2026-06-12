Süleymaniye Külliyesi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süleymaniye Külliyesi Yeniden Açılıyor

12.06.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şam'daki Süleymaniye Külliyesi, restorasyon sonrası bir ay içinde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en önemli tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Süleymaniye Külliyesi, yıllar süren restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere ve cemaate kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yetkililer, Büyük Külliye'de yürütülen çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1554 yılında temeli atılan ve 1559 yılında tamamlanan Süleymaniye Külliyesi, Osmanlı Başmimarı Mimar Sinan tarafından tasarlandı. Tarihi yapı, büyük camisi, avluları ve bünyesinde bulunan tarihi kabirleriyle Şam'daki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.

"Bir ay içinde burası yeniden hizmete açılmış olacak"

Süleymaniye Külliyesi Mevcut Proje Alanı Müdürü Mühendis Eymen İbrahim Paşa, külliyenin Büyük Külliye ve Küçük Külliye olmak üzere iki ana bölümden oluştuğunu belirterek, Büyük Külliye'de devam eden çalışmaların tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıldığını söyledi. Paşa, "Şu anda Büyük Külliye'deki çalışmaları tamamlamak için yoğun mesai harcıyoruz. İnşallah bir ay içinde burası yeniden hizmete açılmış olacak" dedi.

Geçmiş dönemde külliyenin restoranlar, turistik tesisler ve ticari alanlar içeren yatırım projelerine dönüştürülmesinin gündeme geldiğini hatırlatan Paşa, mevcut çalışmaların ise tarihi yapının özgün işlevinin yeniden kazandırılmasına odaklandığını belirtti. Bu kapsamda geçmiş yıllarda hizmet amaçlı olarak eklenen beton ve metal yapıların kaldırıldığını kaydeden Paşa, alanın tarihi ve mimari bütünlüğünün yeniden sağlanacağını söyledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında bazı yapıların konferans ve etkinlik salonlarına dönüştürüleceğini aktaran Paşa, bir salonun da Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatını konu alan Siyer-i Nebi Kütüphanesi olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Büyük Cami'nin yeniden ibadete açılacak

2022 yılının sonlarında kapsamlı restorasyon ve rehabilitasyon projesinin uygulanabilmesi amacıyla zanaatkarlardan tamamen tahliye edilen ve ziyaretçilere kapatılan külliyede, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, projenin temel hedefinin yapının asli dini, kültürel ve vakıf kimliğini yeniden canlandırmak olduğunu ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Büyük Cami'nin yeniden ibadete açılacağını belirten yetkililer, tarihi havuzun bulunduğu ana meydanın rehabilitasyonu ile çevredeki sulama ve peyzaj ağlarının bakım çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Küçük Külliye'de (et-Tekiyyetü's-Suğra) ise çalışmaların altyapı aşamasında olduğunu belirten Paşa, altyapının tamamlanmasının ardından nihai kaplama ve ince işçilik süreçlerine geçileceğini kaydetti.

Öte yandan daha önce külliye bünyesinde faaliyet gösteren El Sanatları Çarşısı zanaatkarlarının geri dönüşüne ilişkin dosyanın henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Konuya ilişkin nihai kararın, her iki bölümdeki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.

Süleymaniye Külliyesi'nin yeniden açılması, Şam'daki en önemli Osmanlı miraslarından birinin korunması ve uzun yıllardır tartışmalara konu olan kimlik değişikliği girişimlerinin ardından yapının tarihi, dini ve kültürel rolünün yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Süleymaniye Külliyesi Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:39:53. #7.13#
SON DAKİKA: Süleymaniye Külliyesi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.