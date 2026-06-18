Sultan 1. Murad Kosova'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultan 1. Murad Kosova'da anıldı

Sultan 1. Murad Kosova\'da anıldı
18.06.2026 11:17  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanında şehit olan tek padişahı olan Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han, vefatının 637'nci yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanında şehit olan tek padişahı olan Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han, vefatının 637'nci yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Kosova Meydan Muharebesi sonrası şehit edilen Sultan 1.Murad Hüdavendigar'ın Kosova'nın başkenti Priştine yakınında bulunan Mazgit köyündeki Meşhed-i Hüdavendigar Türbesi'nde anma töreni düzenlendi. Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Murad Hüdavendigar Han'ı anma programına, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Koordinatörü Fulya Aslan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile birlikte Osmangazi Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Murad Hüdavendigar'ın savaş meydanında şehit düşmeden önce yaptığı dua, Türkçe ve Arnavutça olarak okundu.

"Sultan Murad Hüdavendigar Han büyük bir komutan ve büyük bir sultandır"

Sözlerinin başında Sultan Murad Hüdavendigar Han'ın şehit edilişinin 637. yıl dönümünde kendisini rahmet ve minnetle anarak, saygılarını sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu yıl burada üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz programla, 21 yıldır sürdürülen bu anlamlı geleneği devam ettiriyoruz. İnşallah, bu anmalar ilelebet sürer; ecdadımızı ve Evlad-ı Fatihan'ı hep birlikte anmaya devam ederiz. Sultan Murad Hüdavendigar Han, duası savaş meydanında kabul olmuş büyük bir komutan ve büyük bir sultandır. Kendinden önce askerlerini düşünen, adalet ve hakkaniyet duygusuyla hareket eden bir devlet adamıdır. Bizler de bugün bir kez daha başta Sultan Murad Han olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş büyüklerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu anlamlı programın gerçekleşmesinde emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Sultan Murad Hüdavendigar Han'ın adaleti, cesareti ve fedakarlığıyla yüzyıllardır gönüllerde yaşamaya devam ettiğinin altını çizen Başkan Aydın, emaneti olan kardeşlik ve birlik ruhunu yaşatmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Düzenlenen anma törenin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri türbenin avlusunda bulunan müzeyi gezdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Priştine, Kosova, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sultan 1. Murad Kosova'da anıldı - Son Dakika

Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:16:13. #7.13#
SON DAKİKA: Sultan 1. Murad Kosova'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.