Sultan 1. Murad Kosova\'da anıldı

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanında şehit olan tek padişahı olan Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han, vefatının 637'nci yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Kosova Meydan Muharebesi sonrası şehit edilen Sultan 1.Murad Hüdavendigar'ın Kosova'nın başkenti Priştine yakınında bulunan Mazgit köyündeki Meşhed-i Hüdavendigar Türbesi'nde anma töreni düzenlendi. Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Murad Hüdavendigar Han'ı anma programına, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Koordinatörü Fulya Aslan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile birlikte Osmangazi Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Murad Hüdavendigar'ın savaş meydanında şehit düşmeden önce yaptığı dua, Türkçe ve Arnavutça olarak okundu.

"Sultan Murad Hüdavendigar Han büyük bir komutan ve büyük bir sultandır"

Sözlerinin başında Sultan Murad Hüdavendigar Han'ın şehit edilişinin 637. yıl dönümünde kendisini rahmet ve minnetle anarak, saygılarını sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu yıl burada üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz programla, 21 yıldır sürdürülen bu anlamlı geleneği devam ettiriyoruz. İnşallah, bu anmalar ilelebet sürer; ecdadımızı ve Evlad-ı Fatihan'ı hep birlikte anmaya devam ederiz. Sultan Murad Hüdavendigar Han, duası savaş meydanında kabul olmuş büyük bir komutan ve büyük bir sultandır. Kendinden önce askerlerini düşünen, adalet ve hakkaniyet duygusuyla hareket eden bir devlet adamıdır. Bizler de bugün bir kez daha başta Sultan Murad Han olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş büyüklerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu anlamlı programın gerçekleşmesinde emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Sultan Murad Hüdavendigar Han'ın adaleti, cesareti ve fedakarlığıyla yüzyıllardır gönüllerde yaşamaya devam ettiğinin altını çizen Başkan Aydın, emaneti olan kardeşlik ve birlik ruhunu yaşatmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Düzenlenen anma törenin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri türbenin avlusunda bulunan müzeyi gezdi. - BURSA