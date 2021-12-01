Üye Girişi
Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta - Son Dakika

Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta

01.12.2021 19:58

Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta Sivas'ın İmranlı ilçesinde 117 yıl önce Sultan Abdülhamit Han tarafından inşa ettirilen tarihi Sıbyan Mektebi, sürekli kullanılmadığı için tahrip olmaya başladı Sivas'ın İmranlı ilçesinde 117 yıl önce Sultan Abdülhamit...

Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 117 yıl önce Sultan Abdülhamit Han tarafından inşa ettirilen tarihi Sıbyan Mektebi, sürekli kullanılmadığı için tahrip olmaya başladı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde 117 yıl önce Sultan Abdülhamit Han tarafından inşa ettirilen tarihi Sıbyan Mektebi, sürekli kullanılmadığı için tahrip olmaya başladı.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde bulunan tarihi Sıbyan Mektebi 1904 yılında Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle yaptırıldı. Mektep savaşlar nedeniyle çalışmaların ara verilmesinin ardından 1928 yılında eğitim öğretime başladı. Yıllarca yaklaşık 20 köyden yüzerce öğrenciye hizmet veren mektep zamana meydan okuyarak 117 yıl ayakta kalmayı başardı. 2015 yılında restore edilen tarihi bina şu günlerde köy odası olarak köylünün kullanımına tahsis edilse de kullanılmadığı için eskimeye yüz tuttu. Köy sakileri binanın korunabilmesi için inşa edildiği gibi okul olarak kullanılmasını istiyor.

Mezun öğrenciler ziyarete geliyor

Karacaören köyü muhtarı Tayyar Kara, "Okulumuz 1904 yılında dönemin padişahı Abdülhamit döneminde onun talimatı üzerine yapılmış. 1928 yılında da faaliyete geçirilmiş bir okul. O dönem Karacören'in nahiye olma vasfıyla aşağı yukarı çevrede 15-20 köyden öğrenciler buraya gelip eğitim görmüşlerdir. Şuanda hizmete açık. Müze olarak kullanılıyor. Özellikle kadınlara yönelik bir projemiz vardı hayata geçiremedik. Hala okulumuz dökülmekte. Bu konuda bir iki teşebbüsümüz dilekçemiz oldu tadilatın yapılmasıyla ilgili. Sayın Valimizin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Katkılarını bize sunacağından eminiz. O dönemde öğretmenlere karşı sevgi saygı son derece kutsaldı. Eğitimciler bizim için hala öyle. İyi ki o nesilde doğmuş büyümüşüz. O dönemde okuldu şuanda da müze olarak kullanıyoruz. Yazın hafta sonları açıyoruz kitap okumak satranç oynamak gibi bir takım şeyler yapıyoruz. Buradan mezun olan öğrenciler hala yaz dönemi gelip ziyaret eden öğrenciler var" dedi.

Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta
Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta
Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta
Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta

Sultan Abdülhamid, Sıbyan Mektebi, İmranlı, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi

Son Dakika Haberleri
20:54 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Ümit ederim ki Omicron varyantı, salgının biteceğine işarettir
20:42 1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi
20:40 Ronaldo, Ballon d'Or paylaşımını beğenip bir de yorum yaptı
20:39 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşim beni arkadaşımla aldattı
19:59 Alkollü sürücünün ölümüne sebep olduğu Hasibe Güven'den geriye gülümseyen karesi kaldı
19:45 FETÖ'cü Enes Kanter, halka yaptığı çağrı sebebiyle linç ediliyor
19:43 Standard & Poor, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi
19:16 Manchester United'ın ilk hedefi Timo Werner
18:33 İzmir'de yaşananları "İtiş kakış" olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 21:13:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği 'Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement