Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi " Manevi Mekanlara Yolculuk" adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi ve Büyük Çamlıca Camii'ne ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Kadim kültürün izinde birçok çalışmayı hayata geçiren Sultanbeyli Belediyesi, önemli bir projeye daha imza attı. "Manevi Mekanlara Yolculuk" çalışması kapsamında İstanbul'daki kadim camilere ziyaret gerçekleştiriliyor. Düzenlenecek ziyaretlere online başvuru ile kayıtlar gerçekleştiriliyor. Ziyarete katılmak isteyen vatandaşlar manevimekanlarayolculuk.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Vatandaşlara ücretsiz sağlanacak bu hizmet kapsamında ziyaretler her perşembe günü gerçekleştirilecek.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak manevi mekanlara yolculuk projemizi başlatıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde evlerinde kalan ve uzun bir müddet çıkamayan kıymetli vatandaşlarımızı İstanbul'umuzun, tarihimizin en önemli mekanlarına götürmek istiyoruz. Bu vesileyle bugün itibariyle başlattık. Eyüp Sultan Camiinden Ayasofya-ı Kebir Camii, diğer taraftan son dönemde inşa edilen Büyük Çamlıca Cami de dahil olmak üzere manevi mekanlara bir yolculuk başlayacak. Kıymetli büyüklerimizin bu konuda beklentileri vardı pandemi süreci biraz rahatlayınca biz de daha öncesinde yaptığımız çalışmaları bugün itibariyle farklı bir boyuta taşımış olduk. Derdimiz, arzumuz, yaşadığımız şehrin kalbini ve ruhunu kıymetli büyüklerimizin, hepimizin tekrar yeniden görmesi, anlaması ve yeni nesillere aktarılması. Sultanbeyli Belediyesi olarak kadim kültürümüzün izinden gitmeye devam ediyor bu duygularla böyle bir projeyi başlatıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Şükran İşlekçioğlu, "Belediye başkanımız Hüseyin Keskin'in sosyal medyada paylaştığı linki gördüm ve oradan başvuru yaptım. Pandemiden dolayı uzun zamandır camilere ziyarete gidemiyorduk. Bu vesile ile birlikte çok iyi oldu. Hep beraber gitmiş olacağız. Mahalledeki teyzelere, arkadaşlara herkese bilgi verdik başvurabilenlerle inşallah hep beraber katılacağız. Çok güzel bir şey uzun zamandır manevi mekanlara kimse gidemiyordu çok iyi oldu, herkes çok mutlu. İnşallah hep beraber gezeceğiz." dedi.