Üye Girişi
Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı

03.12.2021 09:56

Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı Sultanbeyli Belediyesi " Manevi Mekanlara Yolculuk" adlı projeyi hayata geçirdi.

Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi " Manevi Mekanlara Yolculuk" adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi ve Büyük Çamlıca Camii'ne ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Kadim kültürün izinde birçok çalışmayı hayata geçiren Sultanbeyli Belediyesi, önemli bir projeye daha imza attı. "Manevi Mekanlara Yolculuk" çalışması kapsamında İstanbul'daki kadim camilere ziyaret gerçekleştiriliyor. Düzenlenecek ziyaretlere online başvuru ile kayıtlar gerçekleştiriliyor. Ziyarete katılmak isteyen vatandaşlar manevimekanlarayolculuk.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Vatandaşlara ücretsiz sağlanacak bu hizmet kapsamında ziyaretler her perşembe günü gerçekleştirilecek.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak manevi mekanlara yolculuk projemizi başlatıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde evlerinde kalan ve uzun bir müddet çıkamayan kıymetli vatandaşlarımızı İstanbul'umuzun, tarihimizin en önemli mekanlarına götürmek istiyoruz. Bu vesileyle bugün itibariyle başlattık. Eyüp Sultan Camiinden Ayasofya-ı Kebir Camii, diğer taraftan son dönemde inşa edilen Büyük Çamlıca Cami de dahil olmak üzere manevi mekanlara bir yolculuk başlayacak. Kıymetli büyüklerimizin bu konuda beklentileri vardı pandemi süreci biraz rahatlayınca biz de daha öncesinde yaptığımız çalışmaları bugün itibariyle farklı bir boyuta taşımış olduk. Derdimiz, arzumuz, yaşadığımız şehrin kalbini ve ruhunu kıymetli büyüklerimizin, hepimizin tekrar yeniden görmesi, anlaması ve yeni nesillere aktarılması. Sultanbeyli Belediyesi olarak kadim kültürümüzün izinden gitmeye devam ediyor bu duygularla böyle bir projeyi başlatıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Şükran İşlekçioğlu, "Belediye başkanımız Hüseyin Keskin'in sosyal medyada paylaştığı linki gördüm ve oradan başvuru yaptım. Pandemiden dolayı uzun zamandır camilere ziyarete gidemiyorduk. Bu vesile ile birlikte çok iyi oldu. Hep beraber gitmiş olacağız. Mahalledeki teyzelere, arkadaşlara herkese bilgi verdik başvurabilenlerle inşallah hep beraber katılacağız. Çok güzel bir şey uzun zamandır manevi mekanlara kimse gidemiyordu çok iyi oldu, herkes çok mutlu. İnşallah hep beraber gezeceğiz." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı
Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı
Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı
Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı

Sultanbeyli Belediyesi, Eyüp Sultan, İstanbul, Çamlıca, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu! 11:01 Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu!
Son dakika magazin haberleri 10:53 Son dakika magazin haberleri El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti 10:50 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler 10:49 Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları! 10:40 İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları! Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Son Dakika Haberleri
10:58 Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu
10:52 Son dakika magazin haberleri
10:50 Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla!
10:49 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti
10:49 Yolu 4 kilometre kısaltmak için köprü yaptı! Köprü sonunu getirdi!
10:48 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71
10:48 Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler
10:45 İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi
10:40 İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!
10:30 Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış
Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti         
11:01
Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu         
10:59
Yolu 4 kilometre kısaltmak için köprü yaptı! Köprü sonunu getirdi! Yolu 4 kilometre kısaltmak için köprü yaptı! Köprü sonunu getirdi!         
10:50
Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla! Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla!         
10:50
Yükselişini sürdüren dolar 13,72'den işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 13,72'den işlem görüyor         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış         
10:30
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 11:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli Belediyesi manevi mekanlara ziyaret başlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement