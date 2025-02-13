Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri Gençlere Kapı Açıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri Gençlere Kapı Açıyor

Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri Gençlere Kapı Açıyor

Sultangazi Belediyesi'nin Sanat Akademileri, gençlere karikatür, sinema, tiyatro ve fotoğrafçılık gibi alanlarda eğitim vererek sanatla iç içe bir ortam sunuyor. Karikatür Atölyesi, genç yetenekleri destekleyerek mizah anlayışlarını geliştirmeyi amaçlıyor.

13.02.2025 15:20  Güncelleme: 15:21
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SANATLA iç içe olmanın yanı sıra hobisini mesleğe dönüştürmek isteyenleri ağırlayan Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri, gençlerden ilgi görüyor. Karikatür Atölyesi, geleceğin karikatüristlerini yetiştiriyor.

Sultangazi'de Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi, Cemil Meriç Kültür Merkezi ve Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bulunan Sanat Akademileri'nde sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimleri veriliyor.

'GENÇLERE ALANLAR AÇMAK BİZİM ASLİ GÖREVİMİZ'

Sanat Akademilerinin gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Karikatür farklı bir branş. Herkesin mizah anlayışı farklıdır, onu kağıda aktarması ise bambaşkadır. Karikatür Atölyesi'nin amacı gençlerimizin duygularını kağıtlara dökmesini kolaylaştırmak, çizimlerini geliştirirken onlara farklı bakış açıları kazandırmak. Sultangazi Belediyesi olarak sanatın her branşına, her dalına sonsuz saygımız var. Gençlerimiz yeter ki kendilerini geliştirmek istesin, bizler onlara yeni alanlar açarız" dedi.

MİZAHIN EN ETKİLİ YOLU: KARİKATÜR

Sanat Akademileri'nde eğitim verilen branşlardan biri olan Karikatür Atölyesi, gençlere bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. 18 yaş üzerindeki katılımcılar atölyede duyguları göstermenin en etkili yollarından biri olan çizim yeteneğini daha da ilerletirken, mizah yeteneklerini de geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca alanlarında tanınan ve sevilen karikatüristler zaman zaman Karikatür Atölyesi'ne konuk olarak öğrencilerle sektöre dair deneyimlerini paylaşıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri Gençlere Kapı Açıyor - Son Dakika

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