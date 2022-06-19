Sultangazi'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi kapanış programı yapıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi kapanış programı yapıldı

19.06.2022 14:03

- Sultangazi'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi kapanış programı yapıldı Sultangazi'de faaliyet gösteren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi dönem sonu programı düzenledi.

- Sultangazi'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi kapanış programı yapıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de faaliyet gösteren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi dönem sonu programı düzenledi. Düzenlenen programda merkezde eğitim gören öğrencilerin yapmış olduğu projeler ve tiyatro gösterimi yer aldı.

Sultangazi'de faaliyet gösteren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi yıl boyunca onlarca gencin proje ve sanat konusundaki üretkenliğine ev sahipliği yaptı. Merkezin dönem sonu kapanış programı düzenlenen etkinlik ile yapıldı. Etkinlikte öğrencilerin yapmış olduğu resim ve projelerden oluşan sergi ve tiyatro gösterimi yapıldı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'da katıldı. Programda sergiyi gezdikten sonra konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bir taraftan gençlere yönelik etkinliklerimiz ile onlar için en faydalı olmaya devam ediyoruz. Pazartesi günü de yaz spor okullarının açılış törenini yapacağız. Bilim merkezine şöyle bir ara vermiş oluyoruz ama Sultangazi'de her an etkinlikler devam ediyor. Şuanda İstanbul'da tüm takımlar dahil Sultangazi Belediyesi sporcuları en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip. Bizim çocuklarımız geleceğimiz ve onlar bizim her şeyimiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Abdurrahman Dursun, Necmettin Erbakan, Sultangazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi kapanış programı yapıldı - Son Dakika

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