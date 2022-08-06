Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak - Son Dakika
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Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak

06.08.2022 12:49
Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak

Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde Karadağ'ın eteklerinde bulunan Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan...

Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde Karadağ'ın eteklerinde bulunan Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katılarak ayini yönetmesi bekleniyor.

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı. Ayin nedeniyle 15 Ağustos günü saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00'da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos'un yanı sıra Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan Ortodoks din adamı ve ziyaretçilerin katılması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Meryem Ana, Türkiye, Karadağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 9. kez ayin yapılacak - Son Dakika
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