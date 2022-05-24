Sümela Manastırı sezona hızlı başladı - Son Dakika
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Sümela Manastırı sezona hızlı başladı

24.05.2022 11:17
Sümela Manastırı sezona hızlı başladı

Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından olan dünyaca ünlü Sümela Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Mayıs itibarıyla sezonun ilk turistlerini ağırlamaya başladı.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından olan dünyaca ünlü Sümela Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Mayıs itibarıyla sezonun ilk turistlerini ağırlamaya başladı.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

Kaya düşme riskine karşı bir süre önce kapatılarak restorasyona alınan tarihi manastırda, tehlike oluşturan kayalar çelik halatlarla sabitlenirken, kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından 1 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılan manastır, 22 günde 26 bin 33 turiste ev sahipliği yaptı.

Kapalı olduğu dönemlerde de yerli ve yabancı turistlerden rağbet gören manastır, ziyaretçilerine eşsiz manzarasının yanı sıra trekking, dağ bisikleti, foto safari gibi farklı olanaklar da sunuyor.

"Aya Varvara Kilisesi"yle de dikkati çekiyor

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2000 yılında alınan tarihi Sümela Manastırı, baharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu yansıtan manzarasının yanı sıra patika yolunda bulunan ve halk arasında "Azize Varvara" olarak bilinen "Aya Varvara Kilisesi"yle de dikkati çekiyor.

Yöreye gelen turistler, alternatif olarak seyir terasları ile hem Sümela Manastırı'nı kuş bakışı görebiliyor hem de Aya Varvara Kilisesi'ni gezerken Sümela'nın üç boyutlu tanıtımını izleyebiliyor.

Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, yöresel yemeklerin yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt, tereyağı gibi lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlayan Sümela Manastırı, sisli ve yağmurlu havalarda da ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

"Sümela, Türkiye'de rekor kıran ziyaretçi sayısına ulaşacaktır"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nın tarihinde en büyük restorasyon çalışmasını gördüğünü söyledi.

Manastırın şu an dünyanın her yerinden turistleri ağırlamaya hazır olduğunu vurgulayan Koçhan, "Ben inanıyorum ki bu yıl Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonu olan Sümela, Türkiye'de rekor kıran ziyaretçi sayısına ulaşacaktır." dedi.

Koçhan, manastırın yeni alanlarının ziyarete açılmasının da ziyaretçilerin ilgisini artırdığını belirterek, buna bağlı olarak turistlerin kaldıkları sürenin uzadığını kaydetti.

Manastır kruvaziyer turizmine de katkı sağlayacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da dünyanın en önemli kültür miraslarından Sümela Manastırı'nın turizme değer kattığını ifade etti.

Hacısalihoğlu, Sümela Manastırı'nın bölgeye gelen turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında geldiğine dikkati çekerek, manastırın kruvaziyer turizmine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyonun turizm hareketini daha güvenli hale getirdiğine işaret eden Hacısalihoğlu, "Restorasyon çalışmaları Sümela Manastırı'nın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında Türkiye'nin yürüttüğü örnek bir çalışma olarak dünya kültür mirasına ve turizme sunulmaktadır. 2022 yılı turizm sezonunda Sümela Manastırı'nın rekor ziyaretçi sayısına ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Restorasyon, Trabzon, Türkiye, 1 Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sümela Manastırı sezona hızlı başladı - Son Dakika


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