Suriyeli Öğrenciden Resim Sergisi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Suriyeli lise öğrencisi Zeynep El Abuş (17) tarafından hazırlanan kara kalem resim sergisi, Keşan Kent Müzesi'nde açıldı.

Suriye'nin Halep şehrinden iç savaş nedeniyle 2013 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Safiye Erol, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep El Abuş tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle hazırlanan kara kalem resim sergisinin açılışı Keşan Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. Sergiye; öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

'ANNEM DE RESİM ÇİZİYORDU'

Zeynep El Abuş, "Önce Şanlıurfa'ya daha sonra ise Keşan'a yerleştik. Eğitimime burada devam ediyorum. Resim çizmeyi videolardan izleyerek öğrendim. Annem de resim çiziyordu. O da bana öğretti. Benim de çok hoşuma gitti. Ben de çizmeye başladım. En çok gördüğüm insanların portrelerini çiziyorum. Yüzleri çizmeyi çok seviyorum. Çizdiklerimi insanlara göstermeyi seviyorum. Görünce mutlu oluyorlar, ben de daha çok mutlu oluyorum. Kara kalem resim çizmeye devam edeceğim. Çünkü daha çok hoşuma gidiyor. İleride stilist olmak istiyorum. Daha çok hayal gücümü geliştirerek, tasarım yapmak istiyorum. Daha çok bir şeyler yaratmak istiyorum. Çevremde de çizim yapmak isteyenleri özendiriyorum. Birkaç kez deneyip bırakıyorlar. Devam etmek istemiyorlar. Ama bence devam etmeleri lazım. Sergi, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında açıldı. Sergide, birkaç yıl içerisinde çizdiğim resimler yer alıyor" dedi.

'FİKİRLER VE DEVRİMLER SANATLA YAYILIR'

Okulun resim öğretmeni Erol Yazla da "Sanat; ulusun ilerlemesinin temel taşlarından biridir. Fikirler ve devrimler sanatla yayılır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Sanat bir milletin yaşam damarlarından biri ve gelişmenin anahtarıdır' Gençlerde bu yolda elimizde yoğrulan bizlerin çocuklarıdır. Bizler gençlerimizi sanat eğitimi yoluyla bağımsızlık, öz saygı, iş birliği becerilerini geliştirmeye, yeteneklerini keşfetmelerine aracılık etmekteyiz. Bugün burada Zeynep kızımızın becerilerini sizlerle paylaşmak için bir sergi düzenledik" diye konuştu.

'KALBİ İLE DE BAKIYORLAR'

Okul müdürü İlyas Cengiz ise "Çizen insan duygularını resme döküyor. O resimde sadece çizgiler, boyalar değil aynı zamanda onu yapanın duyguları var. İşin olumlu tarafıysa bakanın da duygularını tetikliyor. Bakan sadece gözleriyle değil, kalbiyle de bakıyor. İnsanlar arasındaki etkileşimin en yoğun yaşandığı çalışmalardan birisi de görsel sanatlardır" dedi. Sergi, 22 Mayıs Cuma gününe kadar Keşan Kent Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.