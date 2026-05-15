Suriyeli Öğrenciden Resim Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriyeli Öğrenciden Resim Sergisi

Suriyeli Öğrenciden Resim Sergisi
15.05.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep El Abuş'un kara kalem resim sergisi Keşan Kent Müzesi'nde açıldı, büyük ilgi gördü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Suriyeli lise öğrencisi Zeynep El Abuş (17) tarafından hazırlanan kara kalem resim sergisi, Keşan Kent Müzesi'nde açıldı.

Suriye'nin Halep şehrinden iç savaş nedeniyle 2013 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Safiye Erol, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep El Abuş tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle hazırlanan kara kalem resim sergisinin açılışı Keşan Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. Sergiye; öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

'ANNEM DE RESİM ÇİZİYORDU'

Zeynep El Abuş, "Önce Şanlıurfa'ya daha sonra ise Keşan'a yerleştik. Eğitimime burada devam ediyorum. Resim çizmeyi videolardan izleyerek öğrendim. Annem de resim çiziyordu. O da bana öğretti. Benim de çok hoşuma gitti. Ben de çizmeye başladım. En çok gördüğüm insanların portrelerini çiziyorum. Yüzleri çizmeyi çok seviyorum. Çizdiklerimi insanlara göstermeyi seviyorum. Görünce mutlu oluyorlar, ben de daha çok mutlu oluyorum. Kara kalem resim çizmeye devam edeceğim. Çünkü daha çok hoşuma gidiyor. İleride stilist olmak istiyorum. Daha çok hayal gücümü geliştirerek, tasarım yapmak istiyorum. Daha çok bir şeyler yaratmak istiyorum. Çevremde de çizim yapmak isteyenleri özendiriyorum. Birkaç kez deneyip bırakıyorlar. Devam etmek istemiyorlar. Ama bence devam etmeleri lazım. Sergi, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında açıldı. Sergide, birkaç yıl içerisinde çizdiğim resimler yer alıyor" dedi.

'FİKİRLER VE DEVRİMLER SANATLA YAYILIR'

Okulun resim öğretmeni Erol Yazla da "Sanat; ulusun ilerlemesinin temel taşlarından biridir. Fikirler ve devrimler sanatla yayılır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Sanat bir milletin yaşam damarlarından biri ve gelişmenin anahtarıdır' Gençlerde bu yolda elimizde yoğrulan bizlerin çocuklarıdır. Bizler gençlerimizi sanat eğitimi yoluyla bağımsızlık, öz saygı, iş birliği becerilerini geliştirmeye, yeteneklerini keşfetmelerine aracılık etmekteyiz. Bugün burada Zeynep kızımızın becerilerini sizlerle paylaşmak için bir sergi düzenledik" diye konuştu.

'KALBİ İLE DE BAKIYORLAR'

Okul müdürü İlyas Cengiz ise "Çizen insan duygularını resme döküyor. O resimde sadece çizgiler, boyalar değil aynı zamanda onu yapanın duyguları var. İşin olumlu tarafıysa bakanın da duygularını tetikliyor. Bakan sadece gözleriyle değil, kalbiyle de bakıyor. İnsanlar arasındaki etkileşimin en yoğun yaşandığı çalışmalardan birisi de görsel sanatlardır" dedi. Sergi, 22 Mayıs Cuma gününe kadar Keşan Kent Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Suriyeli Öğrenciden Resim Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:01:41. #7.13#
SON DAKİKA: Suriyeli Öğrenciden Resim Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.