Tahtalıköyü Deyiminin Kökeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tahtalıköyü Deyiminin Kökeni Bulundu

Tahtalıköyü Deyiminin Kökeni Bulundu

Tokat'taki Büyükyurt köyündeki tahta mezarlar, 'Tahtalıköyü boyladı' deyiminin kaynağı olarak belirlendi.

04.10.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Tahtalıköyü boyladı" deyiminin kaynağı bulundu

"Tahtalıköy" deyiminin Tokat'ın Büyükyurt köyünde bulunan tahta mezarlardan türetildiği iddia edildi

TOKAT - Tokat'ın Büyükyurt köyünde, Orta Asya kökenli tahta mezar geleneği günümüze kadar ulaşarak, "Tahtalıköyü boyladı" deyiminin kaynağını oluşturuyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde, Orta Asya'dan günümüze kadar ulaşan ilginç bir mezarlık geleneği dikkat çekiyor. Köyde yer alan 5 mezar, Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri kültürün bir uzantısı olarak kabul ediliyor. Eski Türklerde, kötü ruhların tahtadan uzak durduğuna inanıldığı için mezarlar ev ve bark şeklinde yapılarak cenaze anıtı işlevi görüyordu. Bu geleneğin de ölen birine Türkçede "Tahtalıköyü boyladı" denmesinin kökenini oluşturduğu düşünülüyor.

"Tahtalıköy tabiri ev şeklinde benzeyen tahta mezarlıklar için söylenmiş"

Tahta mezarların Göktürk kanunlarında ruhların ikametgahı olarak görüldüğünü söyleyen tarih araştırmacısı Aybike Gamze Gazioğlu, "Birisi vefat ettiğinde, hatta gündelik konuşmamızda, vefat eden birisi için 'tahtalıköyü boyladı' deriz. Bu deyimin nereden geldiğini söylemek istiyorum. Günümüzde bu durum pek bilinmese de tahta mezarlar biz Türklerin Orta Asya'dan beri gelenekleri arasındadır. Türkçemizde ev bark terimi aynı zamanda mezar anıtı anlamına da gelir ve Göktürk kanunlarında ruhların ikametgahı olarak görünür. Bark ulu kişilerin yaptıkları ve ziyaret konusu olan türbeleri de ifade eder. Derme çatma ağaçtan yapılan ev anlamına da gelir. Bu sebeptendir ki evlerin çatısı, tahta mezarlarının çatısı, cenazede taşınan tabutun üstü genelde düz değil baca şeklindedir. Ev bark dediğimiz deyim de bize ev yaşamayı bark ise ölümü hatırlatıyor. Türkçe'de 'tahtalıköy' tabiri ev şeklinde benzeyen tahta mezarlıkları için söylenmiş. Orta Asya'da ağaç mezarların kötü ruhların tahtadan uzak durduklarına inanırlarmış. Bu gelenekten günümüzde kalan şey vefat eden birisi defnedilirken baş ve ayak bölümünü belirten tahtalar dikilir. Bu gelenek o dönemden kalmadır. Orta Asya'da mezarlar tahtadan olduğu için 13'üncü yüzyılda Türk asıllı, İranlı Ozan Nizami tahta mezarları için 'Kıpçak bozkırlarında toprağa saplanmış tahtalar, deniz kıyısında otlar kadar çoktur' demiştir. Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde 5 tane tahta mezar vardır. Bu köydeki ağaç mezarlar ev barkı şeklinde yapılmış mezar sandukasıdır. Orta Asya'da bulunan tahta mezarlara ölü gömme geleneğinin de devamıdır" dedi.

"19 mezardan 5 tanesi kaldı"

Gazioğlu, Büyükyurt köyünde daha önce 19 tane tahta mezar olduğunu ifade ederek, "Şu anda 5 taneye düşmüş durumda. Yetkililerin bu son kalan 5 tane mezarlara da sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Tahta mezarlar azaldı"

Büyükyurt köyü sakinleri ise köydeki tarihi tahta mezarların beton yapılarla yer değiştirmesinden endişeli. Köylüler, "Eskiden imkansızlıktan tahta kullanılırdı, ustalıklarını konuştururlardı. Şimdi beton mezarlar yaygınlaştı, tahta mezarlar azaldı" diyerek, bu geleneğin canlandırılmasını istiyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Orta Asya, Edebiyat, Kültür, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tahtalıköyü Deyiminin Kökeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tahtalıköyü Deyiminin Kökeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement