Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü Sergisi Açıldı

Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü Sergisi Açıldı
18.05.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da açılan sergide 550 takı sergileniyor, 276'sı ilk kez görücüye çıkıyor.

ANKARA'da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 'Elde Vefa Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü' adlı takı sergisi açıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü nedeniyle Ankara Etnografya Müzesi'nde 'Elde Vefa Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü' adlı takı sergisi açtı. Serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı yaptı. Bakan Yardımcısı Yazgı, sergide, Epipaleolitik (Ara taş çağı) dönemden Osmanlı'nın son dönemine kadar üretilmiş 550 takının yer aldığını belirterek, "Üstelik bu eserlerin 276'sı ilk kez ziyaretçiyle buluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki 60 müzemizden titizlikle bir araya getirilen bu nadide parçalar, sadece estetik bir zenginlik sunmuyor; medeniyetlerin birbirleriyle nasıl beslendiğini de gözler önüne seriyor. Takılar, insanlık tarihinin en eski ifade biçimleridir. Bir yüzük, bir kolye ya da bir mühür; kimi zaman bir inancı, kimi zaman bir statüyü, kimi zaman da aidiyeti temsil eder. Bu yüzden onlar sadece birer süs eşyası değil, toplumların kültürel kodlarını taşıyan canlı tarihi belgelerdir. Bu sergi bizlere Anadolu'nun binlerce yıldır farklı kültürlerin nasıl potası olduğunu ve insanlığın aslında tek ve ortak bir hikayeye sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır" diye konuştu.

'ÖZEL MÜZE SAYIMIZIN 453'E ULAŞMIŞ OLMASI GURUR VERİCİ'

Bakan Yardımcısı Yazgı, 2002 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde gerçekleştirilen sergi sayısının 667'ye ulaştığını kaydederek, "Özellikle son 5 yılda gerçekleştirilen sergiler, müzecilik alanında ulaştığımız dinamizmi ve dönüşümü açıkça ortaya koymaktadır. 2024 yılında Japonya'da, 2024-2025 yıllarında Kore'de açtığımız 'Hititler' temalı sergiler, İtalya'da Roma'nın kalbi Kolezyumda 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' Sergisi, 2025 yılında yine Roma'da Forum alanında 'Kybele' temalı sergiler düzenledik. Bunlardan Göbeklitepe sergimiz 6 milyon ziyaretçi ile tarihimizin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan sergimiz olmuştur. 2026 yılı Şubat ayında ise Almanya Berlin'de 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisinin açılışını yaptık. Taş Tepeler temalı sergilerimizi Çin, Japonya, Avusturya gibi dünyanın önemli birçok kültür noktasında yapmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte özel müzelerimizin katkısını da çok önemsiyoruz. Bakanlık olarak desteklediğimiz özel müze sayımızın bugün 453'e ulaşmış olması, kültür hayatımız adına gurur vericidir" ifadelerini kullandı.

Yazgı daha sonra sergi alanını gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:32:15. #7.13#
SON DAKİKA: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.