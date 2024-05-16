Talas Belediyesi, Atatürk Portreleri Sergisi düzenliyor

Kültür Sanat

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan eserler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

19-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak serginin açılışı 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek.