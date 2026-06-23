Tanpınar'ın 125. Doğum Yılı Bursa'da Kutlandı - Son Dakika
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Tanpınar'ın 125. Doğum Yılı Bursa'da Kutlandı

Tanpınar\'ın 125. Doğum Yılı Bursa\'da Kutlandı
23.06.2026 12:28
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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın doğum günü töreni Bursa'da düzenlendi, kültürel projeler tanıtıldı.

Bursa'da, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 125'inci doğum yıl dönümü törenle kutlandı.

Osmangazi Kent Konseyince, kentin kültürel mirasının yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Tanpınarname (Vefa Yolu)" projesinin ilk adımı olarak, Orhan Parkı'nda şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 125'inci doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" ve "Beş Şehir" kitaplarının dünya çapında tanındığını belirtti.

Bursa'nın ruhunu yaşatmak için uğraştıklarını ifade eden Aydın,

"İnşallah bu atölyelerimizle ilk etapta 125 çocuğumuza daha sonra da sosyal medya aracılığıyla ve diğer Türkiye'deki kent konseyleri aracılığıyla da Türkiye'nin dört bir yanına duyurup edebiyat sevgisini, insanların yaşadıklarını, yüzyıllar boyunca yeni nesillere aktarabilme becerilerini, hisleri, duyguları biz de yeni nesillere bu proje kapsamında aktarmaya çalışacağız." dedi.

Aydın, yalnızca kültür sanat değil spor faaliyetleri de düzenlediklerini bildirerek, "Her alanda çocuğun, gencin, kadının, yaşlının olduğu her alanda bütün imkanlarımızı seferber edip Osmangazili yurttaşlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Her birinin hayat için, insan için öneminin farkındayız. Sanat da lazım, kültür de lazım, spor da lazım, aş, iş, her şey lazım. Bir insan olmanın, insan olarak yaşamanın gereksinimlerini imkanlarımız dahilinde buradaki yurttaşlarımızla paylaşıyoruz." dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar da Bursa'da zamanı yerinde tesis etmek ve şairin dizelerinde uyuyan ruhu uyandırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 125. doğum gününde onun satırlarında vücut bulan, şehir ruhunu yeniden diriltilecek olan "Tanpınarname" atölyelerinin açılış lansmanına hep birlikte tanıklık ettiklerini belirten Çınar, 26 Haziran'da karnelerini alan öğrencilerin projenin ilk adımı olarak Tanpınar'ın izlerinde Bursa'yı keşfe çıkacağını ifade etti.

Mutlu Çınar, Türkiye Kent Konseyleri işbirliğiyle 81 ilde bu atölyeleri açarak "Tanpınarname"yi bir Türkiye projesine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, katılımcılara simit ve gazoz ikramında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tanpınar'ın 125. Doğum Yılı Bursa'da Kutlandı - Son Dakika

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