Tarih, bu kahvehanenin duvarlarında sergileniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarih, bu kahvehanenin duvarlarında sergileniyor

Sivas'ta yaşayan Turgut Becerik, 26 yıl önce açtığı kahvehaneyi farklılaştırmak adına antikalarla süsledi. İşyerinin duvarlarında boş yer bırakmayan Becerik, tarihi duvarlarda sergiliyor. Antika eşyaların çürümesini istemeyen Becerik, çatıda ve bodrumda değil, işyerinde sergilemeyi tercih ediyor.

09.03.2024 23:43
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Tarih, bu kahvehanenin duvarlarında sergileniyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Turgut Becerik, 26 yıl önce açtığı kahvehaneyi farklılaştırmak adına antikalarla süsledi. İşyerinin duvarlarında boş yer bırakmayan Becerik, tarihi duvarlarda sergiliyor.

Sivas'ta yaşayan 60 yaşındaki Turgut Becerik, 26 yıl önce bir kahvehane açmaya karar verdi. Kiraladığı dükkanda esnaflık yapmaya başlayan Becerik, eski bir demlik alarak işyerindeki faaliyetlerini sürdürdü. Zamanla çatı aralarında bulduğu antika eşyaları dükkanının duvarında sergilemeye başlayan Turgut Becerik, zamanla antika meraklısı oldu. 26 yıl içerisinde birçok antika eşya alarak dükkanının duvarlarını tamamen kaplayan Turgut Becerik, işyerine farklı bir görünüm kazandırdı.

Dükkanının dizaynı ile ilgili bilgiler veren Turgut Becerik, "Bulunduğumuz mekanı açalı 26 sene oldu. Antika; küçüklüğümüzde her evde olan bir şeydi. Büyüklerimizden gördüğümüz, evimizde kullandığımız eşyalar vardı. Bu eşyaları değerlendirmek istedim. Aldıklarım var, arkadaşlarımın hediye ettikleri var. Başka mekanlardan bir ayrıcalığımız olsun dedik. Buraya gelen gençlerimiz ve emsallerimiz duvarlara baktığında bir şeyleri hatırlasın istedim" ifadelerine yer verdi.

"Tarihi duvarlarda sergiliyoruz"

Antika eşyaların çürümesini istemediğini ifade eden Becerik, "Çatıda, bodrumda kalmasın sergileyelim dedik. Diğer mekanlardan ayrıcalığımız olsun istedik. Süsleme için antikaları seçtik. Gelen müşterilerimiz de bende memnun oluyorum. Burayı görenlerin bazıları hayretler içerisinde kalıyor. Bazıları temizliğini nasıl yaptığımı soruyor. Yaptığın işi severek yaparsan hiçbir sıkıntı olmuyor, böyle de bir güzellik çıkıyor ortaya. Tarihi duvarlarda sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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