Tarihe Meydan Okuyan Kırık Köprü - Son Dakika
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Tarihe Meydan Okuyan Kırık Köprü

Tarihe Meydan Okuyan Kırık Köprü
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Gaziantep'teki bin 800 yıllık Septimus Severus köprüsü, restore edilerek ziyaretçilere açıldı.

Gaziantep'te Roma döneminden kalan bin 800 yıllık Septimus Severus köprüsü tarihe meydan okuyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi Gümüşpınar Köyü mevkiinde Sıtma Pınar Çayı üzerinde bulunan ve halk arasında "Kırık Köprü" olarak bilinen tarihi Septimius Severus Köprüsü, Roma İmparatoru Septimius Severus döneminde Samsat'ta konuşlanan 4. Scythica Lejyonu tarafından inşa edildi. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde inşa edilen köprü, zamanla 3 ayağının kırılması sonucu restorasyon çalışmasına alındı. Çalışmaların ardından ziyaretçilere açılan köprü yaklaşık bin 800 yıldır ayakta durarak tarihe meydan okuyor.

"Köprünün tek gözü kurtuldu, yoksa bu güzel eser tahrip olup gidiyordu"

Tarihe direnen Septimus Severus köprüsü hakkında bilgi veren Mahmut Bazlama, "Bu köprü Roma dönemine ait, Roma Kralı Septimus Severus tarafından yapılmış bir köprüdür. Beş gözlü Roma köprüsü diye de geçse de bölge halkı kırık köprü diye biliyor. Zamanla tahrip olmuş, korunma işlemi yapılamamış ve dört gözü çökmüştür. Kalan bir gözü ise dönemin siyasetçileri tarafından girişimde bulunularak restore edilmiştir. Restorasyon çalışmalarında ancak bir gözünü kurtarabildiler. Bölgenin önemli tarihi eserlerinden biridir. Burada Roma döneminden kalma köprünün yanı sıra Elif, Hisar ve Hasanoğlu mahallelerimizde tarihi anıt mezarları da var. Bunlar bir bütündür. Elif ve Hisar mahallemizde tarihi mekanlarda çoktur. Kilise, tarihi kalıntılar ve mağaralar bulunuyor. bölgede diğer yandan Sıtma Pınar Çayı da bulunmakta. Vatandaşlarımız buraya kırık köprü diyordu. Tek gözü kurtuldu. Yoksa bu güzel eser, tahrip olup gidiyordu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gaziantep, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihe Meydan Okuyan Kırık Köprü - Son Dakika

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