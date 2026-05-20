Tarihi meclis binası tiyatro sahnesi oldu

Hatay'da asrın felaketinde yerle bir olan tarihi meclis binası, 'Hatay Devlet Tiyatroları Sahnesi' olarak sanatseverlerle buluştu.

Tarihi meclis binası, 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamında yaşanan depremlerde yerle bir olarak kullanılamaz hale geldi. Bölgenin tarihine ışık tutan meclis binasının yeniden inşası için Hatay Valiliği harekete geçti. Enkaz kaldırma çalışmalarında taşları tek tek toplanan meclis binası, aslına uygun şekilde 200 fore kazık üzerine rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık 2025 tarihinde hizmete açılan meclis binası, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edilmişti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında, 'Hatay Devlet Tiyatroları Sahnesi' olarak ilk perde açıldı. 'Bu da Geçer ya Hu' adlı oyunla tarihi meclis binasında ilk tiyatro sahnelendi. Hatay Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleşen oyuna; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı katıldı.

Hatay Devleti Meclis Binası'nı tiyatro sahnesi olarak yeniden işlev kazandığını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Ayağa kaldırmaktan hem de oraya kültürle, sanatla, bundan sonra insanlarımızın buluşacağı bir mekan haline getirme noktasındaki bu tiyatro sahnesinin açılışından dolayı ciddi derecede gururluyuz. 6 Şubat asırların felaketinde hem meclis binamız hem de Adalı Konağı tam göçme şeklinde göçmüştür. İnsanlarımızda çok ciddi derecede bir hüzün, bir üzüntü, bir sızı varken diğer taraftan da böyle Hatay'ımızın sembol binasının da yerle bir olması insanlarımızdaki hüznü, ızdırabı daha da katlamıştır. Bizler de o zaman ilk önce bu sembol binaların ayağa kalkmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Burasını güçlü zeminlerde eskisinden daha sağlam, eskisinden daha estetik aslına uygun mimari olarak yeniden inşa ettik. İnsanlarımızın iyi olma haline katkı sunacak kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetlerin de bu şehir için olmazsa olmaz olduğunu düşündük. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz bir iş birliği protokolü çerçevesinde burasının bir tiyatro sahnesi olarak açılması yönünde karar verdik. Bugün de ilk sahnemizi alıyoruz. Tabii ilk sahnenin özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın akşamına gelmesi de bizim için ayrı bir anlam katmaktadır" ifadelerini kullandı. - HATAY