Tarihi açıdan 15 Temmuz'un önemi BAÜN'de konuşuldu - Son Dakika
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Tarihi açıdan 15 Temmuz'un önemi BAÜN'de konuşuldu

Tarihi açıdan 15 Temmuz\'un önemi BAÜN\'de konuşuldu
15.07.2026 13:26  Güncelleme: 13:28
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Balıkesir Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Ziya Taş'ın konuşmacı olduğu "Tarihi Açıdan 15 Temmuz'un Önemi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Ziya Taş'ın konuşmacı olduğu "Tarihi Açıdan 15 Temmuz'un Önemi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonu'nda düzenlenen Konferansta konuşan Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından taşıdığı öneme değinerek, milletin iradesi ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığının tarihi süreç içerisindeki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir şekilde ortaya konulduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, yaşanan sürecin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da 15 Temmuz'un milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu ifade etti. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anan Rektör Oğurlu, demokrasi tarihi açısından 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere doğru aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, konuşmacı Prof. Dr. Kenan Ziya Taş'a da teşekkür etti.

Malazgirt Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Vali Yardımcısı Dr. Mustafa İlhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferans, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Vali Yardımcısı Dr. Mustafa İlhan tarafından Prof. Dr. Kenan Ziya Taş'a teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi açıdan 15 Temmuz'un önemi BAÜN'de konuşuldu - Son Dakika

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