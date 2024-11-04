Kültür Sanat

Tarihi binada "Milli Mücadelenin Kahraman Kadınları" geçti

ERZURUM - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olgunlaşma enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan "Payidar" sergi ve defilesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Erzurum Kongre Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programları çerçevesinde AK Parti'nin İspir ve Pazaryolu ilçelerinde düzenlenen kongrelerine katıldıktan sonra Cumhuriyete giden yolda önemli bir kilometre taşı olan Erzurum Kongre Binası'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri'nde üretilen koleksiyonlarından hazırlanan 'Payidar' isimli defileyi izledi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer davetlilerin katıldığı defilede kahraman kadınların giyindiği kıyafetler ve Atatürk'ün kostümleri yer aldı. Milli mücadele ruhunu yansıtan birbirinden ilginç kıyafetlerin sergilendiği defile genç kız ve genç erkeğin Türk bayrağı ile finaliyle son buldu. Bu arada; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu defilede Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi özel yetenekli "Absolut Kulak "Ali Ensar Yıldırım tarafından piyano kongresi yapıldı. İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Ayrıca aynı okul öğrencileri tarafından keman ve çello resitali yapıldı. Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelindeki enstitülerde usta öğretici ve öğrenciler tarafından, geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak, milli kimliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla tasarlanan Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınları ve Atatürk kostümleri, hazırlanan bir defileyle katılımcıların beğenisine sunuldu. Bakan Tekin, defile sonunda yaptığı konuşmada, ataların kültürüne sahip çıkmanın herkesin borcu olduğunu ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığının kültür ve tarihin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir konuma sahip olduğu söyledi. Yazılı eğitim materyalleri ve eğitim programlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle de çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle yapmak istediğimiz, aslında bu. Bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek. Bunu kuşkusuz Bakanlık olarak sadece eğitim programlarımızda yapmıyoruz. Bunu kültür, sanat gibi etkinliklerle yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı maarif modeliyle değerlerimize sahip çıkıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarihi bir mekanda olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Cumhuriyete taşıyan kurtuluş mücadelemiz bize bu toprakları emanet eden atalarımıza, tarihimize, kültürümüze, medeniyet değerlerimize, Anadolu irfanına, Anadolu kültürüne sahip çıkmak hepimizin borcudur. Bu borç içerisinde en büyük yükte kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığına düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu borcu ifa etmek, hakkıyla yerine getirmek için birçok çaba sarf ediyoruz, sarf edeceğiz, sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu çabamız sadece yazılı eğitim materyallerinin içerisine eğitim programlarının içerisine bu değerleri nakşetmek, gelecek kuşakların bu değerlerle mücehheze olmasını temenni etmek için eğitim programlarımızı bu değerleri de içerecek şekilde güncellemek değil tabi. Türkiye Yüzyılı maarif modeliyle yapmak istediğimiz şey de aslında bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek. Bu defileyi Erzurum'da sizlerin beğenisine sunmuş olduk umarım beğenmişsinizdir. Belki de bu defilenin sergilenebileceği en anlamlı şehirlerden bir tanesi Erzurum. Bu defilede gönüllü olarak aramızda bulunan ve profesyonel manken gibi davranan öğrenci kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu defilede kullanılan malzemeler olgunlaşmanın envanterine kayıtlı malzemeler. Bakanlığımızın yaptığı kültürel sanatsal ya da eğitimle alakalı başka bir etkinlikte tekrar buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

3-15 Kasım tarihleri arasında meraklılarını bekliyor

Bakan Tekin'in konuşmasında sonra Erzurum Kongre Binası'nda bulunan PAYİDAR sergisi gezildi. PAYİDAR sergisi ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında bu anlamlı ve önemli mekanda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri olarak bugüne dek üretilen koleksiyonlarımızdan bir seçki ile sizlerle buluşuyoruz. Kurum olarak 80. yılına giren Olgunlaşma Enstitüleri ülkemizin geleneksel kültürü, ülke tarihi, sanat ve zanaat yapılarının devamlılığı, usta çırak ilişkisi önemi gibi başlıklar altında eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir. Bugün de bu köklü kurumların atölyelerinde üretilen, Milli Mücadele ve Cumhuriyet konulu özel bir seçki ile PAYİDAR başlıklı bu sergiyi düzenlemiş bulunuyoruz. Hepimizin ortak değeri olan "Bu vatan ilelebet payidar kalacaktır" şiarından yola çıkarak sergimizin başlığını seçtik. Milli Mücadelenin Kahraman Kadınları, Atatürk kıyafetleri ve Enstitü atölyelerimizin sanatsal çalışmalarının bir arada sunulduğu özel bir sergi ile sizlerle birlikteyiz. Sergimiz 03-15 Kasım tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Erzurum Kongre Binası Sergi Salonu'nda kıymetli Erzurumlarla buluşacaktır" denildi.