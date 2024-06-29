Tarihi Çarşının Tek Ustası: Rauf Zenger

Kültür Sanat

Hobi olarak başladığı 'Naht' sanatını, tarihi çarşının tek ustası olarak sürdürüyor

35 metrekarelik atölyede ürettiği işlemeleri tüm Türkiye'ye satıyor

İZMİR - Tarihi Osmanlı dönemine dayanan Naht sanatıyla 50 yaşında hobi olarak uğraşmaya başlayan ve Kemeraltı Çarşısı'nın tek sanatçısı olan Rauf zenger, zamanla kendini geliştirerek bu sanatı mesleği haline getirdi.

İzmir'de yaşayan ve özel sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan 66 yaşındaki Rauf Zenger, kendine bir hobi edinmek istedi. Bu isteğini gerçekleştirmek için Karşıyaka Belediyesi Sanat Atölyesine başvurdu. Atölyede yer alan farklı kurs seçenekleri arasında Zenger'in ilgisini en çok 'Naht sanatı' çekti. Bir süre eğitim alan Zenger, daha sonra kendine 35 metrekarelik atölye açtı. İlk başta küçük işler üretmeye başlayan Zenger, zaman içerisinde kendini geliştirerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmaya başladı. İslami ve mitolojik motiflerden hediyelik el işlemelerine kadar çeşitli eserleri üreten nahhat, Osmanlı dönemine ait unutulmaya yüz tutmuş Naht sanatını Tarihi Kemeraltı Çarşı'sının tek sanatçısı olarak yaşatmaya devam ediyor.

16 yıldır Naht sanatıyla uğraştığını belirten Zenger, "Emekli olduktan sonra kendime hobi edinmek istedim. Bir süre eğitim aldım ve bu zamana kadar devam ettim. Şimdi de güzel bir aşamaya geldik. Sanatla uğraşmak isteyenlerin talepleri oluyor. İnsanlar ilk başlangıçta 'ben bu sanatı yapamam' diye bakıyor. Çünkü desenler yoğunluğu çok fazla. Ama daha sonra da başladığınız zaman her aşamada daha bir heves doğuyor. Öyle olunca da bu sanatı bırakamaz noktaya geliyorsun" dedi.

1 ay süren eser de var 7 ay süren de

Nah sanatının uzun soluklu çalışmalar istediğinin altını çizen Zenger, en basit bir eserin 1 aydan aşağı bitmediğini anlattı. Zenger, "Fakat günde ortalama 6-7 saat çalışmak şartıyla yaklaşık 7 ay süren eserler de var. Yoğun dikkat ve özen isteyen bir el sanatı bu. Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuş meslekmiş ama yaklaşık 20 senedir gençlerde merak uyandığı için sanata ilgi arttı. Gençler daha çok sanatsal çalışmalara başladı. Üniversitelerden de özellikle çok talep aldık" diye konuştu.

Birçok alanda örneklerine rastlanıyor

Nah sanatının Selçuklu döneminden bu zamana sürdüğünü belirten Zenger, şunları kaydetti:

"Halk arasında bu sanata ahşap oyma deniyor. Evlerin içinde duvarlarda olan ahşaplar, lambaların göbeklerinde, merdiven korkuluklarının kenarlarında, sandalyelerde, koltuklarda, camilerdeki minberler ve kürsülerdeki bütün oyma işlemlerinde sanatı görebiliriz. Biz daha çok sanatı aksesuar konumuna getirdik."

Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

Naht sanatına olan ilginin kültür seviyesinin yükselmesinden dolayı her geçen gün arttığını söyleyen Zenger, kendisine gelen talep doğrultusunda da Türkiye'nin her yerine ürünlerini satıyor.