Tarihi Çay Evi Yeniden Açıldı

11.05.2026 11:40
Adıyaman'daki Hısnı Mansur Çayevi, deprem sonrası aslına uygun yeniden inşa edilerek hizmete girdi.

Adıyaman kent merkezinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tarihi Hısnı Mansur Çayevi aslına uygun yeniden inşa edilerek yeniden hizmete açıldı.

Kent merkezindeki Oturakçılar Pazarı'nda yer alan ve 1875'te inşa edilen, kentin önemli sivil mimari örneklerinden biri olan çayevi, deprem öncesinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen tespih meraklıları ile vatandaşların buluşma noktasıydı.

Depremlerde tamamen yıkılan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırıldı. Yeniden kapılarını açan tarihi mekan, kentin çay kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, depremlerde zarar gören kültürel mirasın yeniden kazandırılması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tarihi çayevinin Adıyaman için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Palalı, "Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip bu yapı, kentin tescilli sivil mimari eserlerinden biri. Depremlerde tamamen yıkılan yapıyı, yürüttüğümüz projelendirme ve uygulama sürecinin ardından aslına uygun şekilde yeniden inşa ederek halkın hizmetine sunduk." dedi.

Tarihi çayevinde yaklaşık 40 yıldır işletmecilik yapan Mustafa Çalğan da iş yerinin depremde yıkıldığını, kısa sürede yeniden inşa edilmesinin ardından faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Çalğan, "İş yerimiz depremde yıkıldı ancak hızlı şekilde yeniden yapılarak teslim edildi. Yeniden hizmet vermeye başladık." diye konuştu.

"Zamanında dedem geliyordu, şimdi ben geliyorum"

Müşterilerden 63 yaşındaki Kamil Sami Kızılyaprak ise küçük yaşlardan itibaren tarihi çayevine geldiğini ifade etti.

Tarihi çayevinin hizmete girmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kızılyaprak, "Bildim bileli burası çay ocağı. Dedem rahmetlik buraya getirirdi bizi. Depremde yıkıldı ve yeniden yapıldı. Güzel oldu, yapanlardan Allah razı olsun. Zamanında dedem geliyordu, şimdi ben geliyorum, güzel bir yer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:52:09. #7.12#
