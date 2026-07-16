Tarihi Çeşme Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan tarihi çeşmenin çeşme çatısı, kayma nedeniyle çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Buldan'a bağlı Yeşildere Mahallesi Dokuma Pazarı Caddesinde bulunan, koruma altındaki Kesen Çeşmesinin çatısı, üstünde dayandığı duvardan yaklaşık 15 santimetre civarında kaydı. Çatının taşıyıcısı olan öndeki duvardan ayrılmasının neredeyse an meselesi olduğunu iddia eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

2002 yılında İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit kapsamına alınarak koruma altına alınan tarihi Kesen Çeşmesinin çatısının tehlike arz etmesinin bölge sakinlerini de tedirgin ettiğin kaydeden Abdullah Çelik, "Burada çocukların oynadığı, pek çok insanın gölgesinde soluklandığı dikkate alındığında yaşanabilecek bir facia olmaması için bir an önce önlem alınmalı" dedi. - DENİZLİ