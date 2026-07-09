Eski Cezaevi Kütüphaneye Dönüşüyor - Son Dakika
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Eski Cezaevi Kütüphaneye Dönüşüyor

Eski Cezaevi Kütüphaneye Dönüşüyor
09.07.2026 17:45  Güncelleme: 17:46
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Akçakoca'da uzun yıllardır atıl durumda bulunan tarihi cezaevi binası, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün projesiyle kütüphane ve kafe olarak yeniden işlevlendiriliyor. Restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Akçakoca'da uzun yıllardır atıl durumda bulunan tarihi cezaevi binası, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün projesiyle bilginin ve kültürün yeni adresi olmaya hazırlanıyor. Özgün mimarisi korunarak kütüphane ve kafe olarak yeniden işlevlendirilecek tarihi yapıda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyon projeleri arasında yer alan ve Akçakoca'da uzun yıllardır atıl durumda bulunan tarihi cezaevi binasının kütüphaneye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında, tarihi dokusu ve özgün mimari kimliği titizlikle korunan yapı, kütüphane ve sosyal yaşam alanı olarak yeniden işlevlendiriliyor.

Akçakoca Osmaniye Mahallesi'nde bulunan ve 340 metrekare kapalı alana sahip tarihi yapıda yürütülen restorasyon kapsamında, yapının iç duvarlarında yürütülen temizlik çalışmalarının yaklaşık yüzde 80'i tamamlanırken, temel altında tespit edilen boşlukların güçlendirilmesi amacıyla enjeksiyon uygulamasına başlandı. Temel altındaki iki kat sıva çalışması tamamlanırken, drenaj çukuru açılarak atıksu bağlantıları da gerçekleştirildi.

Yapının uzun yıllar güvenli şekilde hizmet verebilmesi amacıyla enjeksiyon çalışmalarının ardından yalıtım uygulamalarına geçildi. Borulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından mıcır altına toprak serimi gerçekleştirilecek. Çevre düzenleme kapsamında yapı çevresinde zemin tesviyesi yapılırken, güvenlik amacıyla kamera sistemleri de kuruldu. Tarihi yapının çatı bölümündeki temizlik çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Tamamlandığında kütüphane ve kafe olarak hizmet verecek binada; bireysel ve grup çalışma alanları, okuma salonları, kitaplık bölümleri, sergi odası ile farklı yaş gruplarına hitap edecek sosyal alanlar yer alacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Faruk Özlü, Akçakoca, Cezaevi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eski Cezaevi Kütüphaneye Dönüşüyor - Son Dakika

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