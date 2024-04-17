Tarihi mekanda bozlak türküleri yankılandı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de tarih ve doğanın iç içe olduğu, Selçuklu döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü'nü ziyaret eden vatandaşlar için yöresel sanatçılar tarafından bozlak türküleri seslendirildi, davul zurna eşliğinde de yöresel oyunlar oynandı.
Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası dolaysıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İç Anadolu Bölgesi'nin dikkat çekici turizm alanlarından tarihi Çeşnigir Köprüsü ve kanyonunda konser düzenlendi. Tarih ve doğanın iç içe olduğu mekanda 'ustalar topluluğu' tarafından bozlak türküleri seslendirildi, davul zurna eşliğinde de yöresel oyunlar oynandı. Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, etkinliği düzenleyen kurum personeline teşekkür etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan Çakmak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin turizm merkezi tarihi Çeşnigir Köprüsü'nün bulunduğu mekanda yapılan etkinlikle Turizm Haftası'nda dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Müdürlük bünyesinde görev yapan ustalar topluluğu ile ziyaretçilere ücretsiz konser verdiklerini ifade eden Çakmak, "Burada ücretsiz konser gerçekleştirdik. Müdürlüğümüzün ustalar topluğuyla birlikte yöresel müzikler eşliğinde yöresel oyunlar, yöresel halaylarla güzel bir etkinlik oldu" dedi.
"Tarihte çok eski bir mekan"
Tarihi mekanla ilgili bilgiler aktaran Çakmak, "Bizim bulunduğumuz mekan, tarihte çok eski bir mekan. Hemen yanı başımızda Büklükale var. Milattan önce 3 binli yıllara dayanan bir tarihi geçmişi var. Selçuklu döneminden kalan Çeşnigir Köprüsü var İpek yolunun geçtiği. Bunun yanında Kızılırmak'ın yer aldığı bir kanyon. Doğa güzelliğimizde var. Hepsinin bir arada bulunduğu güzel bir mekan. Turizm açısından iyi bir yer" diye konuştu.
Çakmak, "Halkımızı ve özellikle iç turizmdeki manzara görmek isteyenleri davet etmek istiyorum. Buraya gelebilirler, kanyonda gezi yapabilirler. Tekne turlarına katılabilirler. Köprüde gezebilirler. Seyir teraslarında vakit geçirebilirler" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Tarihi mekanda bozlak türküleri yankılandı - Son Dakika
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin Türkiye seçimini belirlemek üzere davet ettiği jüri, Fransız yazar Neige Sinno'yu 'Triste Tigre' adlı romanıyla ödüle layık gördü. Sinno'nun kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Türkçe'ye çevrilecek.
Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı. Oğuz köyünde yaşayan Ezidi aileler, bayram için bir araya gelerek birbirlerini ziyaret etti. Sofralarda bir araya gelen aileler, farklı renklere boyanmış ve pişmiş yumurtaları tokuşturdu. Misafirlere bereket getirmesi amacıyla beyaz ve kırmızı iplerden örülmüş bileklikler takıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için geri sayım başladı. Festival, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek ve kadınların hikayelerini sinemaseverlerle buluşturacak.
Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi işbirliğinde, 'Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli' sergisi açıldı. Sergi, turizm haftası dolayısıyla Saray Hamamı Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Okuldaki Çiftlik" projesi kapsamında 27 öğrenci okul bahçesine meyve fidanları dikti.
Erzincan'da Girlevik Şelalesi'nde düzenlenen '48. Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında, yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Şelalenin bulunduğu bölgede kurulan stantlarda, Kemah tuzu, kesme kadayıf, bal ve peynir gibi birçok ürünün yanı sıra yöresel yemekler de tanıtıldı. Ayrıca etkinliklerde kentin güzelliklerini yansıtan fotoğraflar da sergilendi. Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasında kentin kültürel mirasına sahip çıkılmasını vurgulayarak, Erzincan'ın yöresel yemeklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. İl Kültür Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç ise etkinliklerin Erzincan'ın doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçladığını ifade etti.
Türkiye'nin dünya çapındaki hukukçusu ve fikir ve siyaset tarihinin öncü isimlerinden biri olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil vefatının 57. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma programına katılanlar, Başgil'in hukukçuluğu ve özgürlükçü kişiliğini hatırlatarak gençlere rehber olması gerektiğini vurguladı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destek verdiğini bildirdi. Özdemir, projenin hızla devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde tamamlanmayı hedeflediklerini belirtti.
Hollywood'un önde gelen yapımcılarından Carol Baum, Sydney Sweeney için 'güzel değil' ve 'oyunculuk yapamıyor' dedi. Baum, Sweeney'in son filmi 'Anyone But You'yu izledikten sonra bu düşüncelere vardığını belirtti. Sweeney, HBO dizisi 'Euphoria' ve 'The White Lotus' ile başarı elde etmişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?