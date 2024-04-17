Kültür Sanat

Tarihi mekanda bozlak türküleri yankılandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tarih ve doğanın iç içe olduğu, Selçuklu döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü'nü ziyaret eden vatandaşlar için yöresel sanatçılar tarafından bozlak türküleri seslendirildi, davul zurna eşliğinde de yöresel oyunlar oynandı.

Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası dolaysıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İç Anadolu Bölgesi'nin dikkat çekici turizm alanlarından tarihi Çeşnigir Köprüsü ve kanyonunda konser düzenlendi. Tarih ve doğanın iç içe olduğu mekanda 'ustalar topluluğu' tarafından bozlak türküleri seslendirildi, davul zurna eşliğinde de yöresel oyunlar oynandı. Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, etkinliği düzenleyen kurum personeline teşekkür etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan Çakmak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin turizm merkezi tarihi Çeşnigir Köprüsü'nün bulunduğu mekanda yapılan etkinlikle Turizm Haftası'nda dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Müdürlük bünyesinde görev yapan ustalar topluluğu ile ziyaretçilere ücretsiz konser verdiklerini ifade eden Çakmak, "Burada ücretsiz konser gerçekleştirdik. Müdürlüğümüzün ustalar topluğuyla birlikte yöresel müzikler eşliğinde yöresel oyunlar, yöresel halaylarla güzel bir etkinlik oldu" dedi.

"Tarihte çok eski bir mekan"

Tarihi mekanla ilgili bilgiler aktaran Çakmak, "Bizim bulunduğumuz mekan, tarihte çok eski bir mekan. Hemen yanı başımızda Büklükale var. Milattan önce 3 binli yıllara dayanan bir tarihi geçmişi var. Selçuklu döneminden kalan Çeşnigir Köprüsü var İpek yolunun geçtiği. Bunun yanında Kızılırmak'ın yer aldığı bir kanyon. Doğa güzelliğimizde var. Hepsinin bir arada bulunduğu güzel bir mekan. Turizm açısından iyi bir yer" diye konuştu.

Çakmak, "Halkımızı ve özellikle iç turizmdeki manzara görmek isteyenleri davet etmek istiyorum. Buraya gelebilirler, kanyonda gezi yapabilirler. Tekne turlarına katılabilirler. Köprüde gezebilirler. Seyir teraslarında vakit geçirebilirler" ifadesini kullandı.